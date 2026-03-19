Hijos de Rubby e Inés dicen que no tienen responsabilidad con deuda por homenaje a su padre

Tras el reclamo realizado por Aidita Selman, productora del espectáculo homenaje “Rubby Pérez Infinito”, quien reveló anoche durante la gala de los Premios Soberano, que la familia de Rubby Pérez le adeuda a ella y a todo el equipo de producción la suma de dos millones de pesos, los hermanos Pérez Lizardo, hijos del fallecido merenguero, emitieron un comunicado para aclarar su posición frente a esas afirmaciones.

Los hijos del matrimonio Rubby Pérez e Inés Lizardo ( ambos fallecidos) expresaron que esta aclaración se hace para dejar establecido que, cuando se menciona públicamente que la familia de Rubby Pérez “adeuda dos millones de pesos a una productora de espectáculos”, ellos no están incluidos.

En el documento, July Pérez, Zulinka Pérez, Yuzulka Pérez y Rubmariel Pérez sostienen que no tienen ningún tipo de vinculación con la producción del espectáculo “Rubby Pérez Infinito”, ni mantienen responsabilidad contractual alguna con participantes, talentos, suplidores o cualquier persona relacionada con el evento.

Hermanos de Rubby Pérez agradecen al público por respaldo al homenaje póstumo Lea también

Por lo que, subrayaron que la organización, ejecución y cualquier compromiso derivado del espectáculo son de la exclusiva y entera responsabilidad de sus productores, por lo que no les corresponde asumir obligaciones económicas vinculadas a dicha actividad.

Además, señalaron que no tienen ninguna responsabilidad ni adeudan monto alguno a contratistas, suplidores o terceros relacionados con el evento, y recordaron que el espectáculo fue concebido y creado con posterioridad al fallecimiento del merenguero Rubby Pérez.

Asimismo, resaltaron que el patrimonio sucesoral de Rubby Pérez no ha sido comprometido, utilizado ni presentado en ningún momento como garantía en relación con el espectáculo homenaje.

En el comunicado pone, que bajo ningún concepto dicho patrimonio puede ser considerado responsable de montos adeudados, obligaciones económicas o compromisos financieros derivados de ese evento.

Los hermanos Pérez Lizardo explicaron que el comunicado tiene como objetivo aclarar de manera categórica cualquier confusión y deslindar toda responsabilidad respecto a asuntos ajenos a su voluntad, participación o representación legal.