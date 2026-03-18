Se tiende la alfombra roja en el Teatro Nacional para recibir este miércoles a los artistas del Soberano

Premios Soberano 2026, que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), se entregarán la noche de este miércoles en el Teatro Nacional Eduardo Brito y televisados a través de Color Visión, canal 9, y Univisión/Vix para Estados Unidos. Este año el flujo de informaciones previo a la gala disminuyó, contrario a tiempo anteriores cuando notas de prensa, entrevistas y comentarios de la farándula sobre la premiación ocupaban amplios espacios en medios de prensa, emisoras, programas de televisión, plataformas digitales y redes sociales.

César Suárez Jr, es el productor general de la premiación y sobre sus hombros ha recaído todo lo que se mueve alrededor del premio de cara a lo que la gente verá desde el Teatro Nacional.

Las noticias alrededor del Soberano iniciaron a principios del presente año. La primera nota anunciaba los nombres de los conductores de la gala. Irving pasó sin problemas, pero con “La Duluc” llegó el choque de opiniones.

Muchos aplaudieron su regreso a la premiación, desempolvaron su título “La reina de la alfombra” y dieron el “visto bueno” por tratarse de una comunicadora probada. En cambio, una nueva generación (que no perdona trayectoria ni talento) se abalanzó contra ella. Como hienas, mordieron sin piedad y la atacaron por su edad. La descalificaron por tener 51 años. En esos momentos nada era más importante que los años de Duluc. Sin embargo, a Irving no le contabilizaron los 54 años que tiene de vida.

Como experta en manejo, Georgina no ofreció entrevista a ningún medio de comunicación. Solo se dejó ver por la alfombra de Premios Lo Nuestro, el pasado mes de febrero.

En este evento desfiló junto a Irving y presentó una categoría, pero una entrevista ofrecida al periodista Moisés Salcé, en la que también estuvo presente la exponente urbana Yailin La Más Viral, que coincidencialmente se llama Georgina y tiene como mote “Lulú”, los tres protagonizaron una conversación con palabras de hostilidad y reclamos por derecho y trayectoria.

El show de la alfombra roja es la parte de mayor rating del premio. Este año no hubo un anuncio formal de su productor, solo se ha manejado tras bastidores que el venezolano Manuel Federico Fraíz-Grijalba fue seleccionado para la producción de la alfombra.

Entre los conductores de la alfombra, el animador oficial será Josell Hernández y complementarán la comunicadora Karen Yapoort, por segundo año consecutivo, la artista internacional Amara La Negra y la analista de moda Sophia Sanabria.

Georgina Duluc e Irving Alberti serán los presentadores de Premios Soberano 2026.F

MUSICALES

La columna vertebral de un exitoso ceremonial es un buen guion. Este 2026 de Premios Soberano tienen a Aidita Selman y Juan Manuel Tejeda, quienes se han encargado del libreto. Ambos son expertos en la materia, conocedores de la actualidad y saben llevar con elegancia y humor cualquier situación espinosa.

Los musicales llegarán a ritmo de merengue, balada romántica, música urbana, música cristiana, salsa y las mezclas del pop y ritmos folclóricos colombiano.

Desde hace años, los artistas internacionales son parte del “señuelo” para atrapar espectadores y generar expectativas en torno al premio. Esta vez solo el cantautor colombiano Fonseca, los puertorriqueños Jerry Rivera (salsero) y Elvis Crespo (merenguero), han sido anunciados oficialmente. A ellos se suma la presencia de Mar Solís, hija del artista mexicano Marco Antonio Solís, quien estará presentando una categoría.

En Premios Soberano el merengue siempre será el rey de todos los musicales. Ha sido el ritmo que ha puesto de pie al público presente en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

El ritmo dominicano llegará con Toño Rosario, Milly Quezada y Elvis Crespo. Martha Heredia, quien ahora es merenguera subirá al escenario con un número musical. Pavel Núñez pondrá la parte romántica y la salsa vendrá con el puertorriqueño Jerry Rivera.

La música cristiana tendrá su segmento con el grupo Barak y la parte urbana será protagonizada por Dalvin La Melodía, Donaty y Jezzy, Shadow Blow, La Perversa, y Crazy Design.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que preside la periodista y escritora Marivell Contreras, organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en República Dominicana.

Decenas de figuras se espera asistan a la gala, entre ellos Frank Ceara, Jandy Ventura, Eddy Herrera Miriam Cruz, Jatnna Tavárez, Iván Ruiz, Jochy Santos, Santiago Matías (Alofoke), Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo, Luz García, Carlos Sánchez, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Rosmery Herrand, Rafael Bobadilla y Liondy Ozoria.

Entre las categorías más competitivas figura la de revelación del año, en la que figuran Dalvin La Melodía, Ebenezer, Martha Candela y La Fiera Típica.