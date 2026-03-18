Estos son los artistas que actuarán en Premios Soberano 2026

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebrará esta noche una nueva edición de Premios Soberano, donde la música se pondrá de manifiesto en el prestigioso escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Los musicales llegarán a ritmo de merengue, balada romántica, música urbana, música cristiana, salsa y las mezclas del pop y ritmos folclóricos colombiano.

Desde hace años, los artistas internacionales son parte del “señuelo” para atrapar espectadores y generar expectativas en torno al premio. Esta vez solo el cantautor colombiano Fonseca, los puertorriqueños Jerry Rivera (salsero) y Elvis Crespo (merenguero), han sido anunciados oficialmente.

En Premios Soberano el merengue siempre será el rey de todos los musicales. Ha sido el ritmo que ha puesto de pie al público presente en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

El ritmo dominicano llegará con Toño Rosario, Milly Quezada y Elvis Crespo. Martha Heredia, quien ahora es merenguera subirá al escenario con un número musical. Pavel Núñez pondrá la parte romántica y la salsa vendrá con el puertorriqueño Jerry Rivera.

La música cristiana tendrá su segmento con el grupo Barak y la parte urbana será protagonizada por Dalvin La Melodía, Donaty y Jezzy, Shadow Blow, La Perversa, y Crazy Design.

Por otro lado, entre las figuras que tendrán participación dentro de la premiación como presentadores especiales están: Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, La Perversa, Juan Carlos Pichardo Jr., Jessica Pereira y Nahiony Reyes.