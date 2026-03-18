Papi Sánchez renueva su repertorio musical

El artista dominicano Papi Sánchez anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Hazle zoom”, de su autoría y que estará en todas las plataformas a partir del viernes de 20 de marzo.

La grabación, que cuenta con la producción musical de Teidy G y la ingeniería de mezcla a cargo de YM Freak, fue realizada en los estudios de Sterling Sound por el ingeniero Chris Gehringer.

El lanzamiento oficial tendrá su estreno radial exclusivo en KQ 94, mientras que el video musical se estrenará el próximo 27 de marzo.

El audiovisual fue rodado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente en el sector Reparto Peralta, utilizando como locación principal las instalaciones de Lift Gym.

La dirección estuvo a cargo de Dioveny Almonte Fernández, conocido artísticamente como King Diove.

El video cuenta además con la participación de un grupo de modelos de nacionalidades venezolana, dominicana y colombiana.