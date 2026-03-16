Cantautor Max Max presenta su álbum “A media luz” y una gira dominicana

Mayimba Music anunció el lanzamiento oficial de “A media luz”, el álbum debut del cantautor cubano Max Max, una producción que marca un nuevo capítulo en su trayectoria musical y que revela la esencia de su propuesta artística a través de canciones íntimas que dialogan con la tradición de la canción de autor.

El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 20 de marzo, fecha que también marcará el inicio de una serie de presentaciones especiales en República Dominicana, país elegido por el artista como punto de partida para presentar en vivo este nuevo proyecto.

El intérprete cubano ofrecerá una serie de conciertos en formato acústico en distintos escenarios del país.

“A media luz" es el proyecto más personal de Max Max hasta la fecha. Con una propuesta que mezcla sensibilidad romántica y elementos contemporáneos, el álbum explora la emoción, la intimidad y la interpretación como pilares de una propuesta musical auténtica.

Video VIDEO. Max Max - En Un Solo Dia (Video Oficial) Director y Edición: Freddy Loons.



GIRA DE PRESENTACIONES

En Santo Domingo, el artista iniciará el recorrido el 20 de marzo en Sabina Bar, regresará el 25 de marzo a Casa de Teatro, y el 27 de marzo se presentará en Lungomare, en una noche especial donde compartirá escenario con la cantante dominicana Johanna Almánzar.

En Santiago, Max Max actuará el 21 de marzo en La Taberna de Pepe y el 22 de marzo en Cielo, además de una presentación el 26 de marzo en Noah.

La serie de conciertos en el país concluirá el 28 de marzo en Romero, en San Francisco de Macorís.

Con esta serie de presentaciones, Max Max no solo introduce su nueva producción discográfica, sino que también propone una experiencia musical en la que invita al público a escuchar, conectar y dejarse llevar por las historias que dan vida a su álbum.

Tras su paso por República Dominicana, el artista continuará presentando el álbum en otros escenarios de Latinoamérica.