Jaccy Pérez, el salsero dominicano que se expande en mercados internacionales

Jaccy Pérez nació en un barrio de Santo Domingo, pero eso no impidió que lograra sus sueños de interpretar salsa y hoy en día su nombre resuena en el mercado de la música popular.

En los últimos tiempos Jaccy ha logrado acogida con presentaciones a casa llena tanto en Suramérica como en Estados Unidos.

El cantante, quien reside en los Estados Unidos, manifiesta su orgullo de ser dominicano y representar su país en cada plaza que lo recibe. Recientemente regresó de Cali, Colombia, reconocida como "la Capital de la Salsa", donde además de visitar medios de comunicación, se presentó en Jacaranda Bulevar del Rio.

Por igual, cantó en la Calle del Sabor, también al aire libre, y en la discoteca Los Santos Food Trucks y el Viejo Barril, a casa llena de un público que le dio su cariño, aplausos y apoyo.

Además lo han aplaudido en Panamá y varias ciudades de los Estados Unidos, donde se presenta todas las semanas.

Video VIDEO. Jaccy Perez "La Mala". Video Oficial



Con más de nueve años de trayectoria musical, es conocido por temas como “La mala salsa”, “Hola soledad”, “El perdedor”, “Delirante amor”, “Fíjate que sí”.

Ha sido reconocido en su país como Revelación salsera en los Gravity Level Music Awards 2023; en el mismo año, Acroarte New York lo reconoció como artista revelación salsero; en Panamà en los Pool Party Awards recibió un reconocimiento por su trayectoria musical; y revelación salsera 2023, también recibiendo reconocimiento como Revelación Salsera en el Festival Dominicano en Hazleton Pennsylvania.