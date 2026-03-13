Jezzy ingresa a los charts de Billboard con “Qué sensación remix”

En un momento de creciente visibilidad para la música urbana dominicana, Jezzy, conocido como “El Chef de los Versos”, continúa consolidando su posicionamiento fuera de su mercado local tras debutar en el chart Latin Rhythm Airplay de Billboard con “Que Sensación Remix”.

El tema ingresó en la posición #22 y escaló al #18 en su segunda semana, reflejando un aumento sostenido en rotación radial y presencia en mercados estratégicos de la música latina. El movimiento dentro del listado —que monitorea las canciones latinas con mayor difusión en radio en Estados Unidos— marca uno de los hitos más relevantes en la carrera del artista hasta la fecha.

“Entrar a Latin Rhythm Airplay representa una confirmación de que el trabajo constante abre puertas fuera de casa. Estamos construyendo algo que trascienda lo momentáneo”, expresó el artista.

El impulso internacional se complementa con su nominación a “Colaboración del Año” en los Premios Soberano, uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento en República Dominicana, reforzando el impacto del sencillo tanto a nivel local como global. Actualmente, “Que Sensación Remix” también mantiene presencia en los charts globales de Spotify, evidenciando la continuidad de su alcance en plataformas digitales.

Como parte de su expansión regional, Jezzy fue invitado especial por Arcángel en dos festivales celebrados en Colombia a finales de 2025, una aparición que lo expuso a audiencias multitudinarias y lo integró en escenarios de alto perfil dentro del circuito urbano latino.

En paralelo, el lanzamiento de “La mujer que me parió” mostró una dimensión más introspectiva del artista. El sencillo debutó #1 en tendencias de YouTube y supera los 3.6 millones de visualizaciones, consolidando su capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia más allá del formato tradicional del género.

Actualmente, Jezzy trabaja en su primer álbum de estudio, “Reconstruyendo Emociones”, un proyecto que explorará una narrativa más personal y una evolución dentro de su propuesta musical. El artista también prepara su primera gira internacional por Estados Unidos, Europa y Latino America, como parte de una estrategia de crecimiento en nuevos territorios.