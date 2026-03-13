Ya están abiertas las votaciones para Soberano del Público 2026

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que dejó abierta la votación para el Soberano del Público, reconocimiento que permite a los seguidores elegir a su nominado favorito entre las distintas categorías de los Premios Soberano 2026.

Desde hoy y hasta el lunes 16 de marzo, el público podrá participar votando por sus artistas y figuras preferidas en las áreas Clásica, Cine, Popular y Comunicación, seleccionando a quien considere merecedor de llevarse la codiciada estatuilla del Soberano del Público en la edición 2026.

“El Soberano del Público” es un galardón especial dentro de los Premios Soberano en República Dominicana, donde la audiencia tiene la oportunidad de elegir a su artista o figura favorita mediante votación en línea. Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial del premio: www.premiossoberanos.com.do.

“Con esta modalidad, Acroarte le da la oportunidad al público de incidir entre los nominados para elegir a su favorito, aquel que debe llevarse una de las estatuillas, facultad que regularmente corresponde a los miembros del jurado oficiales del premio, pero que ha sido establecido en el reglamento del premio”, expresó Marivell Contreras, presidenta del gremio en una nota de prensa.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en la República Dominicana.