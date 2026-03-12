Kany García celebra que la diversidad latina "está de moda": "Se hace justicia a nuestra lengua"

La cantautora puertorriqueña Kany García celebra que la música latina, en toda su diversidad, "está de moda" alrededor del mundo y siente que, de esta manera, "se hace justicia a nuestra lengua".

Pese a que en el ámbito global, "estamos viviendo momentos de innumerables injusticias", en la escena artística "se está haciendo justicia a nuestros lenguajes". "A veces me agotaba que a lo largo de mi carrera me preguntaran reiteradamente cuándo iba a cantar en inglés y hacer un disco 'anglo'. Pero yo me siento tan a gusto y amo tanto el castellano que no me veo. Y hoy estamos viviendo tiempos tan justos en los que la gente de otras lenguas están queriendo cantar en español. Siento que estamos de moda".

Así lo ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press, la artista, que recalará el próximo 3 de julio en el Roig Arena de València dentro de su gira europea. Se trata de un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con el repertorio de su décimo álbum de estudio "y eso provoca que todo cambie en muchos sentidos", afirma.

Además, no es la primera vez que actúa en la ciudad del Turia y, por ello, siente "la necesidad de introducir cambios para un público que suele repetir". "Es un superprivilegio, al mismo tiempo que un gran reto", apostilla.

Kany García adelanta que la puesta es escena será "completamente distinta" en un espectáculo que ha anunciado ya más de 80 fechas. En estos shows, se escucharán temas emblemáticos, que harán las delicias del "fan que te sigue y que espera las canciones que le hicieron conectar", pero también para los que acaban de llegar por este último trabajo discográfico.

La autora reflexiona sobre cómo ha mantenido una identidad propia en una escena en la que dominan otros géneros y donde, en ocasiones, el pop romántico tradicional ha transitado a letras que destilan un machismo sistémico.

Al respecto, la responsable de creaciones como 'Te Lo Agradezco', 'Para Siempre' o 'De Bien a Mal' comenta que se ha sentido como "un hueco de resistencia". "En ocasiones siento que yo misma me contradigo, ya que hay una resistencia clara y congruente por mi parte en ritmos en los que no caigo siendo caribeña".

Ella maneja, de una forma "muy intuitiva", afirma, "lenguajes muy cotidianos porque no necesariamente tiene que llegar al barrio de una sola manera". Y celebra que, aunque hace unos años apreciaba una "un poco de resistencia a la diversidad", esto se ve "cada vez menos" y "artistas masivos" de la música latina de género urbano, entre los que cita a Bad Bunny y Milo J, se están "redireccionando hacia la historia y el folclore", con ritmos de merengue, bachata etc.

Encuentros "de tú a tú"

Preguntada por si piensa en el público latino que ha tenido que dejar su propio país a la hora de componer, la cantante confiesa que "uno no divisa la repercusión que tienen las canciones hasta que no tiene encuentros de tú a tú con el público".

"Es bien loco, puedes tener una idea leve, pero no creo que llegues a tener una idea tan clara hasta que tienes el encuentro. Hace poco estaba en un restaurante en Madrid y una mujer me dio las gracias por lo que yo hago por Venezuela. Son esos micromomentos de la vida que te permiten darle voz a gente que lo necesita".

Y acaba con un llamamiento a los seguidores valencianos: "Ojalá que València esté conmigo, va a ser una noche maravillosa en la que vamos a reír, a llorar, a reconectar, a soltar el móvil un ratito para darnos cuenta de lo sanadora que es la música".

Kany García, multipremiada en los Latin Grammy, desembarcará en Europa el próximo 13 de junio para brillar en dos noches consecutivas en Milán y Zurich antes de llegar a España. Aquí ofrecerá conciertos durante casi un mes en las principales ciudades de un país que la puertorriqueña considera su segunda casa y donde siempre recibe el calor y la pasión del público.