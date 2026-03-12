Kalimete lanza "De otro planeta", un merengue de conciencia social sobre los inmigrantes

El merenguero urbano Kalimete vuelve a la carga con su nuevo sencillo “De otro planeta”, una propuesta musical de profundo contenido social en la que el artista utiliza el ritmo contagioso de la güira y la tambora para reflexionar sobre realidades que afectan a millones de personas en el mundo.

En esta canción, la estrella de la compañía Sueños Records (@suenosrecords) explora un merengue de corte reflexivo que aborda temas como el racismo, la migración, la desigualdad económica y la discriminación laboral, problemáticas que siguen marcando la vida de comunidades enteras en distintos países.

Con una letra muy emotiva y un brillante videoclip producido por Robert Kruz, el popular intérprete plantea el anhelo de un mundo diferente: “Quiero ser de otro planeta donde no exista el racismo… donde el dinero no valga nada… donde ningún ser humano use visa para entrar”. A través de estos versos, el artista proyecta la aspiración de una humanidad más justa, libre de barreras y prejuicios.

"De otro planeta", compuesto por Ranfis L. Reyes (Kalimete) con la producción ejecutiva de Wilda Morel para Sueños Récords, también retrata el drama de los migrantes que arriesgan sus vidas buscando mejores oportunidades, evocando travesías como las de quienes cruzan fronteras en balsas, ríos o embarcaciones improvisadas, así como las duras experiencias de discriminación que muchos enfrentan en el extranjero.

“Esta canción nace de muchas historias reales que he visto y vivido de cerca. Quise usar el merengue para hablar de cosas que muchas veces se callan: el racismo, el trato injusto a los inmigrantes y las dificultades que enfrentan quienes salen de su país buscando una vida mejor”, expresó Kalimete.

El artista explicó que el tema busca generar conciencia y empatía. “Todos somos seres humanos y nadie debería ser tratado como menos por su origen o por su idioma. Ojalá algún día vivamos en un mundo donde las fronteras no dividan a la gente y donde la dignidad sea igual para todos”, añadió.

“De otro planeta” también cuestiona las prioridades del mundo contemporáneo, contrastando el gasto en armamento con las necesidades básicas de millones de personas que carecen de alimentos, vivienda y oportunidades.

En el cierre de la canción, Kalimete hace un llamado a la unión de los pueblos latinoamericanos, mencionando a países de toda la región para subrayar que, más allá de las fronteras, las luchas y esperanzas son compartidas.

Con esta propuesta, el artista demuestra que el merengue también es una plataforma para la reflexión social, llevando mensajes de conciencia a través de una música que tradicionalmente ha servido para celebrar la identidad y la alegría de los pueblos.

“De otro planeta” ya está disponible en plataformas digitales y marca una nueva etapa creativa para Kalimete, quien apuesta por un merengue con contenido, sensibilidad humana y un mensaje que invita a mirar el mundo con más solidaridad.