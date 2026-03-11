Manuel Jiménez viajó de su pueblo a la capital por lana "y salió trasquilado", pero se levantó

En 1968 cuando Manuel Jiménez contaba con 16 años de edad hizo su primer viaje a la capital dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Había ganado la posición número uno del primer Festival Nacional de la Canción Estudiantil, de 1968, en su natal Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y gracias a ello representó a su pueblo en el importante evento artístico.

Manuel estaba muy impresionado, nunca había salido de Cotuí, y llegar a la capital era toda una proeza. Era tanta la ambición de los jóvenes por participar en el festival, que el ganador del segundo lugar le ofreció “villas y castillas” para que Manuel le permitiera cantar a él en el festival.

El concurso se realizó en el Auditorio del Colegio Don Bosco, y según cuenta estar allí para él fue maravilloso. Recuerda Manuel, que su profesor de música, en Cotuí, Ramon Emilio Peña, hoy trompetista de la Orquesta Sinfónica Nacional, no se ocupó de entregarle las partituras de la canción; y al llegar a ensayar, el maestro Rafael Solano, organizador del festival, le preguntó por “los papeles”; Manuel extrañado no tenía ni idea a qué “papeles” se refería el maestro Solano.

“Como no tenía las partituras el maestro Solano me buscó unos guitarristas del trío San Carlos, como pude ensayé con esos tres señores mayores y canté en el festival. En esa época República Dominicana contaba con 27 provincias y estábamos de todas las provincias del país, 27 participantes en el festival: Yo gané el puesto 27”, riendo y recordando con añoranza así confesó Mnauel Jiménez su primera experiencia como cantante y autor de canciones.

Lo que vivió después, al regresar a Cotuí fue un “bullying” colectivo. Todos se mofaban, incluyendo su profesor, que le reclamó el desastre que hizo. Pero de esta historia lo más importante que sacó Manuel fue encontrar en sí mismo una fortaleza que no sabía que poseía.

Recordó que enfrentó a la gente y se defendió, inclusive auto consoló, pues fue cierto que ganó el último lugar, pero había ganado el primer lugar en su provincia ante 60 estudiantes, y eso era importante para él. Comprendió que algo bueno debía sacar de ese talento de escribir y cantar, y eso, fue el abono que cultivó su talento para continuar con su sueño.

A sus 73 años de edad, Manuel Jiménez tiene una carrera musical de más de cinco décadas. Se convirtió en cantante y en uno de los autores dominicanos de cnciones más internacionales con éxitos como “Derroche”, popularizado por Julio Iglesias y Ana Belén, además de otras versiones. Otros temas notables incluyen “Macho Pérez” (Héctor Tricoche) “Donde manda su amor” (Guadalupe Pineda). Otro de sus éxitos internacionales es “Everybody dancing now”, de 1991, en voz de Lisa M. Ella también le grabó “Súbeme el radio”.

Después de dedicar varios años de lleno en la política, ha regresado a su hábitat natural: la música. Este viernes 13 y el 20 de marzo Manuel Jiménez festeja 35 años de haber escrito la canción y lo celebrará en el bar Longomare, en Santo Domingo, en una producción de Alexis Casado y en la que además acompañarán a Manuel Jiménez, Jacqueline Estévez, Diomary “La Mala” y otros artistas.