De la emblemática "Derroche" a la canción "A medio tiempo", dos canciones mellizas

La noche del miércoles, 13 de marzo de 1991, estando en su casa, Manuel Jiménez “andaba en amor” y su esposa Melania lo sabía. Las musas yacían inagotablemente y el artista saciaba sin cesar todo lo que fluía de su alma y corazón. En esas horas, primero escribió la canción “A medio tiempo”, una bachata grabada después por Yoskar Sarante y que la gente popularizó tras su muerte, en 2019. A seguidas, esa misma noche, le surgió la emblemática "Derroche". Ambas canciones son mellizas.

“Qué difícil es tener/A medio tiempo un amor/De locura y pasión/Vivir juntos tú y yo al amanecer. Quiero poder caminar/ Lejos de la oscuridad/Con locura y pasión/ Vivir juntos tú y yo al amanecer. Amándote, haciéndote el amor/ Amándote, haciéndote el amor”.

Así dicen los primeros párrafos de “Amor a medio tiempo”. Según expuso fue una canción pensada en merengue para El Jeffrey, pero que terminó grabada en bachata y tres décadas después se convirtió en un impresionante éxito musical en voz de Yoskar Sarante.

Manuel cuenta que esa noche que la musa le regaló esas letras le sucedió algo muy grande, tan grande que solo lo puedo expresar en otra canción titulada “Derroche”.

Con guitarra en mano, cual arma de reglamento, recordó entre sonrisas y picardía esa noche que la compuso: “Derroche nació en una noche muy compleja… tanto así que esa misma noche compuse dos temas y uno fue el cierre del otro”.

“El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, /en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano… Una luz rosada imaginamos/ comenzamos por probar el vino/con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano… Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti”.

Y es lo que sucedió, “Derroche” es una descripción muy gráfica, elegante y sublime de una noche pasión, que sin necesidad de morir puedes llegar al cielo.

A “Derroche” la han grabado más de 20 artistas extranjeros, quienes la han interpretado, entre ellos los españoles Ana Belén y Julio Iglesias. Es la primera canción dominicana traducida al cantonés (idioma chino); también ha sido traducida al portugués, francés, danés e inglés.

En la lista figuran Aldo Mata (Puerto Rico), Lupita D` Alessio (México), Clemente (Portugal), Rodrigo (Argentina), L. Hachen (China). “Derroche” es, además, tema de la película argentina “Caballos Desbocados”.

Este viernes 13 y el 20 de marzo, Manuel Jiménez festeja 35 años de haber escrito la canción y lo celebrará en el bar Longomare, en Santo Domingo, en una producción de Alexis Casado y en la que además acompañarán a Manuel Jiménez, Jacqueline Estévez, Diomary “La Mala” y otros artistas.

Jacqueline Estévez y Manuel Jiménez compartirán escenario para celebrar la canción "Derroche".

El cantautor compartió el lunes en el bar del Teatro Nacional Juan Lockward. Entre canciones y recuerdos, no ocultó su emoción de regresar a los escenarios en este contexto, celebrando el gran significado de esta obra para su carrera y para los compositores dominicanos.

“Era casi una obligación celebrar los 35 años de ‘Derroche’, una canción que me ha dado tanto y que se convirtió en la ventana de mi carrera hacia el mundo. Pero, además, permitió mostrar el talento de los compositores dominicanos ante artistas internacionales. Porque siempre he dicho que cuando un cantante internacional graba un tema de un compositor dominicano o cuando un compositor nuestro recibe un premio internacional, ganamos también todos los compositores dominicanos… porque el trabajo se hace visible ante el mundo”, expresó.

Sobre los conciertos, que enmarcan su regreso a los escenarios, Jiménez anunció la participación de invitados, entre ellos Ramón Orlando, Jacqueline Estévez, Pochy Familia, Peña Suazo, Félix D’ Oleo, Kinito Méndez, Nayrobi Duarte, Silvio Mora, Pavel Núñez y Diomary La Mala, entre otros.