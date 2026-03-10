Juez desestima demanda en contra de Bad Bunny por supuesto uso no autorizado de sample

Un juez desestimó una demanda en contra de Bad Bunny por supuesto uso ilegal del sample en el tema “Enséñame a bailar” del álbum “Un Verano Sin Ti”.

En la demanda, presentada en mayo de 2025, se alegaba que el simple le pertenecía una canción de 2019 titulada “Empty My Pocket” del artista nigeriano Ezeani Chidera Godfrey, mejor conocido como Dera.

De acuerdo a Billboard, el juez Otis Wright le había dado al demandante para avanzar con el caso, pero “no respondió a tiempo” para esa fecha límite.

“En consecuencia, el tribunal desestimó esta acción y todas las reclamaciones presentadas en ella con prejuicio”, escribió el juez, utilizando el término legal para dar por concluido el caso de forma permanente, indicó la revista.

El demandante afirmó en la demanda que el artista puertorriqueño Bad Bunny y otros habían sido notificados, pero que “se hicieron la vista gorda”.