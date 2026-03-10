La cantante puertorriqueña Cat Serrano estrena video musical de “One Night”

La cantante y compositora puertorriqueña Cat Serrano presentó oficialmente su nuevo sencillo y videoclip “One Night”, de género pop latino, tema que conecta con quienes buscan escapar, aunque sea por una noche, de las presiones cotidianas y reencontrarse con su libertad interior.

“One Night” es una canción que invita a dejar ir y permitir que la música, el estado de ánimo y la noche ahoguen el ruido de la realidad. Se trata de un grito de liberación ante situaciones que pueden sentirse estancadas, poniendo el poder en manos de quien escucha.

El evento reunió a invitados especiales, medios de comunicación y allegados a la artista, marcando un momento significativo en su proyección dentro del mercado caribeño e internacional.

La producción musical estuvo a cargo de Pete Wallace, logrando un sonido fresco y envolvente que potencia la esencia del mensaje. La canción fue escrita por Cat Serrano, Samantha Wallace y Pete Wallace, combinando sensibilidad lírica con una energía contemporánea que refuerza la identidad del tema.

El videoclip fue dirigido por Coco Bigles y producido por Gary Homs, presentando una propuesta audiovisual alineada con la fuerza emocional y estética del sencillo.

Una artista en ascenso internacional

Cat Serrano es estudiante universitaria en Pace University y ha estado vinculada al arte durante la mayor parte de su vida, desarrollando su talento vocal desde temprana edad. En el verano de 2023 comenzó a trabajar en sus primeros sencillos y actualmente cuenta con seis canciones disponibles en todas las plataformas digitales.

Su propuesta artística transmite un mensaje claro: a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en el presente, cosas buenas están por venir.

Recientemente, desde San Juan, la artista presentó su concierto “Prelude to Fire” en Chico’s Bar del Fairmont El San Juan Hotel, marcando el inicio de una nueva etapa artística y sirviendo como antesala a su participación en MUSEXPO 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical independiente a nivel global.

Con este lanzamiento en Santo Domingo, Cat Serrano reafirmó su crecimiento artístico y su compromiso de conectar con el público a través de mensajes de libertad, autenticidad y esperanza.

Toma el poder en tus manos con el nuevo sencillo “One Night” de Cat Serrano y deja que la música te envuelva. Sigue su trayectoria musical en Instagram @CatSerranoOfficial y visita su página web CatSerranoMusic.com para conocer sus próximos proyectos y actualizaciones. “One Night” ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming.