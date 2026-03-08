Axel Thomas rinde homenaje a Rubby Pérez en “Despierta América”

El artista dominicano Axel Thomas, con más de dos décadas de trayectoria en la música tropical, presentó un emotivo homenaje a la leyenda del merengue Rubby Pérez, a través de un popurrí que recorre algunos de los éxitos más emblemáticos del fenecido merenguero, interpretados en la potente voz de Thomas.

El tributo fue presentado la mañana de este jueves en el reconocido programa Despierta América, llevando este homenaje a una audiencia continental y recordando el legado de quien fue una de las voces más altas y representativas del merengue dominicano.

Para Axel Thomas, este lanzamiento trasciende lo musical. Rubby Pérez no solo fue una figura fundamental dentro del género, sino también una presencia cercana en su vida personal y artística. Su influencia fue determinante en el crecimiento del cantante, quien encontró en él no solo un referente del merengue, sino también un mentor y amigo.

“Rubby fue una de esas personas que te marcan para siempre. Más que un ícono del merengue, fue alguien que creyó en mí y me impulsó a seguir creciendo dentro de la música”, expresó Axel Thomas al referirse al legado del artista.

El video oficial, coordinado por Miami Talents, y disponible en YouTube acompaña esta emotiva interpretación que rescata la esencia del merengue dominicano. La canción cuenta además con los arreglos musicales de Antony Diaz logrando una propuesta que honra el legado sonoro del maestro Rubby Pérez mientras lo proyecta hacia nuevas audiencias.

Este homenaje adquiere un significado aún más especial al acercarse el primer aniversario de la partida física de Rubby Pérez, convirtiéndose en una pieza cargada de respeto, memoria y gratitud hacia uno de los pilares del merengue dominicano.

El video oficial y la canción ya se encuentran disponibles en YouTube, bajo la distribución de The Orchard, ampliando así el alcance de este tributo a nuevas audiencias en distintas partes del mundo.

A lo largo de su carrera, Axel Thomas ha desarrollado un recorrido sólido dentro de la música tropical, participando en importantes proyectos musicales y presentándose en escenarios de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. En los últimos años ha fortalecido su presencia internacional a través de festivales, televisión y eventos culturales, consolidándose como una de las voces que continúa proyectando el merengue dominicano hacia nuevas fronteras.

Con este homenaje, Axel Thomas honra la memoria de Rubby Pérez y celebra la historia del género más representativo de la República Dominicana, reafirmando su identidad artística y su compromiso de mantener vivo el merengue para las nuevas generaciones.