Michel Camilo toca en Berlín para celebrar la Independencia dominicana

El pianista y compositor dominicano Michel Camilo ofreció un concierto en la capital alemana ante más de 400 asistentes, en una velada organizada por la Embajada de la República Dominicana en Alemania y auspiciada por Banreservas para conmemorar la Independencia Nacional.

La presentación tuvo lugar en la emblemática Casa de Conciertos de Berlín, donde el virtuoso músico cautivó al público con una interpretación al piano que combinó jazz latino, composiciones clásicas, ritmos tropicales y merengues tradicionales.

La actividad, realizada en el marco de la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín, reunió a diplomáticos, profesionales del sector turístico, empresarios y miembros de la comunidad dominicana radicada en Alemania, quienes disfrutaron de una noche dedicada a la cultura y la música dominicana.

Durante la actividad, la embajadora dominicana en Alemania, Iris Joselin Pujols, agradeció al maestro Camilo por aceptar la invitación para esta celebración y destacó el respaldo de las instituciones que hicieron posible el encuentro.

Temas como “On Fire”, “Not Yet”, “One More Once”, “Yarey”, “Caribe”, “Tropical Jam”, entre otras emblemáticas piezas fueron disfrutadas por los presentes durante la velada.

La delegación de Banreservas presente en la ITB Berlín está integrada por Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos; Daniel García Archibald, vicepresidente de Programas Estratégicos; Yamel Pimentel, gerente de Negocios Turísticos, y Kenneth Martí, director senior de Negocios Turísticos.