Histórico acuerdo unifica la gestión colectiva de la música en RD y fortalece el derecho de autor

Por primera vez en República Dominicana, las entidades de gestión colectiva de la música firman un acuerdo para operar a través del Órgano Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música, simplificando procesos para los usuarios y consolidando la transparencia del sistema.

En un paso trascendental para el sistema de derecho de autor en la República Dominicana, este martes 3 de marzo se firmó en la sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) el primer acuerdo que integra a las principales entidades de gestión colectiva de la música bajo un órgano de los derechos de autor y derechos conexos.

El acto contó con la presencia de los presidentes y representantes de los consejos directivos de cada entidad, así como con el respaldo institucional de la ONDA y su director, el licenciado José Ruben Gonell Cosme.

El principal beneficio inmediato del acuerdo recae en los usuarios - establecimientos comerciales, medios de comunicación, plataformas y organizadores de eventos - quienes a partir de ahora recibirán una sola factura y tratarán con un único gestor, en lugar de gestionar pagos y licencias por separado con distintas entidades.

Este modelo unificado no solo reduce cargas administrativas y costos operativos, sino que también facilita la negociación y la formalización de acuerdos, permitiendo que el usuario pueda regularizar sus obligaciones con mayor agilidad y seguridad jurídica.

Además, el sistema conjunto fortalecerá la transparencia mediante la implementación de mejores prácticas tecnológicas, procesos organizativos integrados y programas de capacitación coordinados entre todos los actores del ecosistema autoral.

LAS ENTIDADES FIRMANTES

El Órgano Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música está integrado por: Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de la Música (SGACEDOM), Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (EGECAM), Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (SODINPRO) y Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE).

La articulación de estas entidades en una estructura común refleja un alto nivel de madurez institucional y un compromiso compartido de fortalecer el sistema de gestión colectiva en el país.

El acuerdo también ha recibido el respaldo de federaciones internacionales que representan a los titulares de cada sector, lo que refuerza la legitimidad del modelo adoptado y proyecta a la República Dominicana como un referente regional en materia de modernización de la gestión colectiva.

El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Ruben Gonell Cosme, cuando se dirigía a los representantes de las sociedades de gestión colectiva.

Deuda histórica con los creadores

Durante la firma, los titulares de las gestiones manifestaron su firme compromiso de impulsar la implementación del derecho de Copia Privada en la República Dominicana.

Este mecanismo - reconocido en múltiples jurisdicciones - establece una compensación equitativa para autores, compositores, intérpretes y productores por la reproducción de sus obras en el ámbito privado. Según señalaron los representantes, su adopción en el país constituye una deuda histórica con los creadores dominicanos, quienes durante años no han recibido remuneración por este tipo de usos.

La implementación de la Copia Privada no solo alinearía al país con estándares internacionales, sino que fortalecería la sostenibilidad económica del sector creativo, incentivando la producción cultural y garantizando una retribución justa por el uso legítimo de las obras.

Este acuerdo marca un antes y un después en la gestión colectiva dominicana. La integración operativa, la transparencia, el uso de tecnología y la coordinación interinstitucional consolidan un sistema más eficiente, moderno y equilibrado.

En definitiva, el Órgano Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música, muestra la voluntad de los titulares de derechos de continuar avanzando en la protección y fortalecimiento del derecho de autor en la República Dominicana, en beneficio tanto de los creadores como de los usuarios y de la industria cultural en su conjunto.