El cantautor Rioz fusiona su pop/rock con ritmos dominicanos

Rioz es un cantautor dominicano radicado en Estados Unidos, quien encontró en Nueva York la plataforma ideal para expandir su carrera hacia otros mercados.

Con un sonido marcado dentro del pop rock contemporáneo, Rioz apuesta a la fusión de ritmos autóctonos con influencias urbanas, electrónicas y modernas, creando una identidad artística caracterizada por la autenticidad y la versatilidad.

Actualmente, el artista oriundo de Haina promociona los sencillos “Carola” y “No me dejes así”, ambos de su autoría.

Las canciones abordan diferentes temáticas como el amor, la entrega y el temor a perder a esa persona que complementa la vida en pareja. El video del tema “No me dejes así” será rodado en distintas localidades de Santo Domingo.

Por la acogida del público, “Carola” se convirtió en su carta de presentación, marcando un antes y un después en su carrera y posicionándolo como una revelación dentro del pop rock dominicano.

Rioz manifestó que reencontrarse con el público dominicano "representa una oportunidad invaluable para agradecer el respaldo recibido y fortalecer el vínculo con esta plaza".

En 2024 presentó el tema “Nación”, que ha sido definido como un himno al amor, la paz y la unión, mensajes que conectan con la realidad actual de la humanidad.

Un año después debutó en el cine como productor musical con la canción “Soy yo y mi cuerpo arde”, composición de Roy Tavaré que fue incluida en la película ‘Diario de mujer y café’, producida por Roselyn Sánchez.

Durante un reciente encuentro con la prensa, interpretó los temas “Carola” y “Contigo hasta la muerte”, que forman parte de su primera producción titulada “Reciclaje”, y respondió preguntas de los periodistas especializados en arte y espectáculo.