Johnny Sky desde Viña del Mar: "Se cerró un ciclo y se abre otro más bonito"

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 marcó un momento especial para la República Dominicana con una participación que ya forma parte de la historia reciente del certamen.

El joven bachatero Johnny Sky representó al país en la Competencia Internacional con su canción “Call On Me”, logrando conquistar al público y al jurado, y llevándose la Gaviota de Plata como Mejor Intérprete.

En conversación con esta periodista Johnny Sky expresó: “Estoy representando a República Dominicana, también con mis raíces de New York. Poder representar mi país en Chile, que me ha apoyado tanto, para mí lo significa todo. Hoy se cerró un ciclo y se abre otro más bonito, estoy en una etapa nueva, muy feliz”.

Su triunfo evoca el histórico logro de Maridalia Hernández, quien en 1986 obtuvo la Gaviota de Plata con la canción “Para Quererte”, bajo la dirección musical del maestro Manuel Tejada. Cuatro décadas después, República Dominicana vuelve a celebrar en la Quinta Vergara.

Video VIDEO. Competencia Internacional - Elección de Finalistas - Día 4 - Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.



La semana del 22 al 27 de febrero estuvo marcada por presentaciones y momentos memorables en el escenario chileno.

La apertura estuvo a cargo de Mateo Bocelli y Gloria Estefan, quienes ofrecieron un espectáculo elegante y emotivo que dio inicio a una intensa programación artística.

Juanes: nostalgia, clásicos y amor por RD

Tras 15 años de ausencia, Juanes regresó a la Quinta Vergara con un show cargado de nostalgia, repasando grandes éxitos como “A Dios le pido” y “Para tu amor”, haciendo vibrar al público presente.

En rueda de prensa, el artista colombiano expresó su interés en visitar República Dominicana, destacando que es un país que le encanta y al que espera regresar pronto.

No obstante, aclaró que actualmente no tiene contemplado incluirlo en su gira 2026, pero espera que sea el siguiente año.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando invitó a Mon Laferte para interpretar “Fotografía”. La artista chilena recibió la Gaviota de Platino, el máximo galardón del festival, además de la llave de la ciudad.

YANDEL SORPRENDE CON SU SHOW SINFÓNICO

Uno de los espectáculos más innovadores fue el del puertorriqueño Yandel, quien presentó un show sinfónico, fusionando el reguetón con arreglos orquestales.

El artista reinterpretó varios de sus éxitos acompañado por una orquesta en vivo, ofreciendo una propuesta distinta y elegante que sorprendió al público de la Quinta Vergara.

La combinación de sonidos urbanos con instrumentos clásicos generó uno de los momentos más comentados de la semana, demostrando la versatilidad del género y la madurez artística del cantante.

Impacto DE NMIXX y Pet Shop Boys

El grupo surcoreano NMIXX fue uno de los espectáculos más impactantes. Las integrantes manifestaron su entusiasmo por presentarse ante el público latinoamericano y no descartaron futuras colaboraciones con artistas de la región, según manifestaron en conferencia de prensa.

Por su parte, el legendario dúo británico Pet Shop Boys, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, desató la euforia con una demostración escénica de primer nivel y un repertorio cargado de grandes éxitos, ante una Quinta Vergara completamente repleta.

Un Viña 2026 para la historia

El Festival de Viña del Mar 2026 consolidó su carácter internacional, reuniendo generaciones, estilos y culturas en un mismo escenario.

Para República Dominicana, el triunfo de Johnny Sky no solo representa una Gaviota de Plata, sino la continuidad de un legado que comenzó en los años 80 y que hoy vuelve a posicionar al país en uno de los escenarios más importantes de la música latina.