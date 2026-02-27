Mon Laferte se convierte en la segunda mujer en recibir la Gaviota de Platino en Viña del Mar

Mon Laferte recibió la Gaviota de Platino en su tercera presentación en el Festival de Viña del Mar.

En la edición número 65 del evento, se le otorgó el máximo galardón a la reconocida artista chilena, convirtiéndola en la sexta persona en llevarse el premio.

Además, es la segunda mujer en ganar el Platino, tras el triunfo de Myriam Hernández el año pasado, quien en ese minuto se convirtió en la primera mujer en recibir el galardón.

Por otra parte, es la cuarta figura chilena en conseguir el premio, después de Hernández, Lucho Gatica y Los Jaivas.

La entrega del Platino La especulación sobre una posible entrega de la Gaviota de Platino para Mon Laferte era más que alta, luego de que rumores salieran a la luz sobre esa posibilidad.

Sin embargo, eran verdad. Tras los hits "Mi buen amor" y "Tu falta de querer", Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, le hizo entrega del galardón tras las fuertes pifias del público cuando se empezó a despedir a la cantante.

Entre lagrimas y muy emocionada, la artista señaló "la verdad, no se ni qué decir. Solo quiero decirle a cada persona que está aquí que de verdad yo los amo, genuinamente amo a mi público y a mi país. Lo único que deseo para cada persona es que sea feliz. Mucho amor para todos ustedes".

Tras ello, cantó "Vida normal", haciendo cantar a todo pulmón a una Quinta Vergara muy emocionada por el premio, y cerró con "Antes de ti".

La polémica Especulaciones comenzaron la tarde de hoy sobre la entrega del platino, luego de que La Tercera informara que Ripamonti, había modificado el decreto municipal para entregar el galardón a la cantante.

Esas modificaciones a las bases habrían tomado curso ya que para optar a la Gaviota de Platino se deben cumplir dos requisitos fundamentales: tener al menos 30 años de carrera artística y mantener un "vínculo íntimo y recíproco con el Festival".

En cuanto al segundo punto, Mon Laferte no tenía inconvenientes, ya que se había presentado en otra dos ocasiones anteriores en la Quinta Vergara, consolidando una relación cercana con el llamado "monstruo".

Pero la decisión generó polémica ya que el requisito que complicaba la entrega de la Gaviota de Platino era el de los 30 años de trayectoria. Y si bien la artista inició su carrera a temprana edad, no cumplía con el mínimo exigido por las bases.

Sin embargo, en un emotivo show que contó con hits internacionales del peso de "Amor completo" y "Amárrame", además de invitar al escenario a las cantantes chilenas Akrilla y Javiera Electra para interpretar una emocionante versión de "Pa’ dónde se fue", se llevó el Platino.