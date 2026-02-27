Artista dominicano Johnny Sky recibe Gaviota de Plata en Viña del Mar 2026

El artista estadounidense de origen dominicano Johnny Sky, fue distinguido en el Festival Viña del Mar 2026 como el Mejor Intérprete de la competencia internacional.

Al representante de República Dominicana se le otorgó la Gaviota de Plata y un premio de 11.300 dólares.

Johnny conquistó al jurado y al público con su interpretación de “Call On Me”.

“Mejor intérprete @elfestivaldevina RD esta es pa nosotros. Los sueños se hacen realidad! gracias a todos lo que creyeron en mí desde el dia 1! me llevare esto para el resto de mi vida. No lo puedo creer!”, compartió el cantante en su cuenta de Instagram..

Por su parte, el artista español Antoñito Molina logró alzarse con el premio a la mejor canción, el más prestigioso, en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar con su canción “Me prometo”.

El premio para el ganador de la mejor canción son 30.000 dólares y la Gaviota de Plata, la cuantía más elevada de toda la competencia.