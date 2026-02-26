Medellín se proyecta como ciudad de grandes eventos de entretenimiento

Este año, la ciudad de Medellín sigue avanzando en su propósito de consolidarse como uno de los destinos más completos de Latinoamérica para disfrutar grandes conciertos, eventos deportivos, ferias, festivales culturales y encuentros internacionales, a través del trabajo continuo para mejorar su infraestructura y así aumentar su capacidad de brindar mejores experiencias.

La revista Semana afirmó, de acuerdo con datos proporcionados por ProAntioquia, que actualmente se realizan en Medellín más de 100 eventos musicales al año con aforos superiores a los 3 mil asistentes y que a través de esta actividad se impulsa aproximadamente un 30 por ciento del turismo anual de la ciudad.

Para este año, el calendario de eventos de la ciudad cuenta con una amplia oferta que se puede conocer por medio del calendario de eventos de la guía oficial de turismo de la ciudad: Medellín Travel, el ecosistema digital creado para el turista.

Medellín le apuesta a ofrecer experiencias de viaje completa a sus visitantes.

Algunos de los eventos destacados en la agenda de promoción del destino son CORE, del 20 al 21 de febrero; Bless, el 28 de marzo; Grupo Frontera, 19 de abril; Ryan Castro, 25 de abril; La Solar, 2 de mayo; y Feria de las Flores, del 31 de julio al 9 de agosto.

También, Maratón Medellín, 6 de septiembre; EDC, mes de octubre; Ritvales, 31 de octubre al primero de noviembre; y Festival de Navidad, del primero al 30 de diciembre de este año.

Con el entretenimiento como una de las estrategias principales para la atracción de turistas a la ciudad, se sigue invirtiendo en la mejorar los recintos para responder a la agenda de eventos que sigue aumentando.

Además de ser un recinto deportivo, el Estadio Atanasio Girardot es uno de los principales espacios para grandes conciertos debido a su aforo, cercano a las 45 mil personas.

A su vez, se encuentran nuevos proyectos en desarrollo, como el mega escenario Arena Primavera, con capacidad aproximada de 16 mil personas y una programación anual estimada de 75 eventos en el año, con el fin de fortalecer la cultura y la economía de Medellín y su área metropolitana.

Además, el destino cuenta con diferentes alternativas al aire libre para ferias y festivales que complementan la oferta de recintos no tradicionales, como el Parque Norte, el Jardín Botánico y City hall el rodeo.

Con el entretenimiento como una de las estrategias principales para la atracción de turistas a la ciudad, se sigue invirtiendo en la mejorar los recintos para responder a la agenda de eventos que sigue aumentando.

Más allá de la agenda definida, Medellín le apuesta a ofrecer experiencias de viaje completa a sus visitantes, en aspectos como conectividad nacional e internacional, el fortalecimiento constante de su oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento por mencionar algunos de sus productos turísticos que incrementan la motivación de viaje a la ciudad donde todo florece.

Como parte de su estrategia de acompañar y mejorar la experiencia del viajero en todas sus etapas, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento en alianza con El Bureau de Medellín y Antioquia desarrollaron un planeador de viajes con inteligencia artificial, como herramienta generadora de itinerarios de viaje, teniendo en cuenta los eventos destacados de la ciudad, gustos, intereses, tiempo de estadía del viajero y otras variables que se integran para entregar resultados, rutas personalizadas y ajustadas a las dinámicas y comportamiento de cada usuario.

Así es como Medellín proyecta posicionarse en el 2026 como destino de entretenimiento a nivel internacional, a través de su oferta, su infraestructura en fortalecimiento y la atracción de eventos cada vez más interesantes para el turista, sin dejar de lado la articulación digital de herramientas digitales que permitan al visitante, planear, informarse y vivir un 360 de los planes que ofrece la ciudad.