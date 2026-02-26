Kany García y Yuridia “Reina del Regional Mexicano” estrenan colaboración “La mala era yo"

La cantautora Kany García estrena “La mala era yo”, en colaboración con la cantante mexicana Yuridia. Tras el estreno de “Tierra Mía”, este lanzamiento marca el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y revela su primera colaboración musical.

En “La mala era yo”, García y Yuridia abordan con sinceridad la autorreflexión y el empoderamiento personal tras el desamor.

La canción, que fusiona elementos de ranchera y pop, recorre las distintas etapas de reconocer los propios errores en las relaciones, destacando versos como “Y me cansé de andar queriendo, fui yo quien no me quería”, que resume la esencia del tema. La colaboración con Yuridia aporta profundidad emocional y un diálogo entre estas dos poderosas voces que amplifica la narrativa de la canción.

Así también, Kany recientemente anunció la primera parte su gira mundial en la que se espera recorrerá 15 países, incluyendo México, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Italia, Suiza, España, Francia, Reino Unido, Ecuador, Uruguay y Argentina, consolidando una amplia presencia en América Latina y Europa con múltiples presentaciones a lo largo de 2026, convirtiéndose en unos de los tours más grandes en la carrera de la artista.

Video Kany García, Yuridia - La Mala Era Yo (Video Oficial)



FECHAS DEL KANY GARCÍA TOUR 2026

17 ABR – CDMX, MX

18 ABR – PACHUCA, MX

19 ABR – QUERÉTARO, MX

24 ABR – MONTERREY, MX

25 ABR – GUADALAJARA, MX

26 ABR – PUERTO VALLARTA, MX

01 MAY – LOS CABOS, MX

02 MAY – LA PAZ, MX

07 MAY – LIMA, PE

09 MAY – SANTIAGO DE CHILE, CL

14 MAY – CIUDAD DE PANAMÁ, PA

15 MAY – SAN JOSÉ, CR

21 MAY – BOGOTÁ, CO

22 MAY – IBAGUÉ, CO

23 MAY – MEDELLÍN, CO

24 MAY – CALI, CO

30 MAY – SANTO DOMINGO, RD

13 JUN – MILÁN, IT

14 JUN – ZURICH, CH

17 JUN – SEVILLA, ES

18 JUN – BARCELONA, ES

20 JUN – PARÍS, FR

21 JUN – LONDRES, UK

26 JUN – GRAN CANARIA, ES

27 JUN – TENERIFE, ES

03 JUL – VALENCIA, ES

05 JUL – MADRID, ES

17 JUL – QUITO, EC

18 JUL – GUAYAQUIL, EC

23 JUL – NEIVA, CO

24 JUL – MANIZALES, CO

25 JUL – CARTAGENA, CO

30 JUL – BUCARAMANGA, CO

31 JUL – PEREIRA, CO

01 AGO – BARRANQUILLA, CO

21 AGO – MONTEVIDEO, UY

23 AGO – CÓRDOBA, AR

27 AGO – BUENOS AIRES, AR