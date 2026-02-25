Grupo Extra regresará de gira a RD, promueve “Dime lo que te pasó”

El Grupo Extra, agrupación, nominada como Artista y/o agrupación residente en el extranjero en Premios Soberano, anunció su regreso a República Dominicana en marzo con un nuevo sencillo y una gira nacional.

Su nuevo tema, “Dime lo que te pasó” es una canción inédita que apuesta por la evolución de su sonido sin perder la esencia que los ha consolidado como referentes de la bachata en Europa y América Latina.

“Dime lo que te pasó” fue compuesto por Edward Regalado (Tony Santana) y Oswaldy Díaz (Oxu), con arreglos a cargo de Fidel Pérez y Alexander Acosta Montiel, y la percusión de Nefftali Caba (NeneFlow).

Este lanzamiento coincide con un momento clave en la carrera de la agrupación, que ha logrado la tercera nominación de su carrera a los Premios Soberano 2026, esta vez en la categoría Artista y/o agrupación residente en el extranjero, reconocimiento que valida su impacto sostenido fuera de la República Dominicana.

Fidel Pérez, líder del grupo, expresó su gratitud ante la distinción: “Agradecemos profundamente a Acroarte por esta nominación, que representa un honor inmenso para nosotros. También gracias al público que ha abrazado nuestra música, especialmente en Europa, donde el respaldo ha sido extraordinario. Este reconocimiento nos impulsa a seguir llevando la bachata a nuevos escenarios”.

Como parte de esta etapa, Grupo Extra regresará al país para asistir a la gala de los premios y agotar una gira de presentaciones del 8 al 23 de marzo.

Fechas confirmadas en marzo: jueves 12: Museo del Ron, Santo Domingo; viernes 13, Mákina Bar, Independencia Km 7; sábado 14, Holly Hill (Santo Cerro), La Vega; domingo 15: Elite Club, Manoguayabo; lunes 16, Hard Rock Café (Punta Cana); miércoles 18, gala de los Premios Soberano, jueves 19: Ojo Lax, Cabarete.