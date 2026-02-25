Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Grupo Extra regresará de gira a RD, promueve “Dime lo que te pasó”

La agrupación asistir a la gala de los premios Soberano como nominada en la categoría Artista y/o agrupación residente en el extranjero

Grupo Extra estrena promueve “Dime lo que te pasó” y celebra nominación a los Premios Soberano.

Grupo Extra estrena promueve “Dime lo que te pasó” y celebra nominación a los Premios Soberano.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El Grupo Extra, agrupación, nominada como Artista y/o agrupación residente en el extranjero en Premios Soberano, anunció su regreso a República Dominicana en marzo con un nuevo sencillo y una gira nacional.

Su nuevo tema, “Dime lo que te pasó” es una canción inédita que apuesta por la evolución de su sonido sin perder la esencia que los ha consolidado como referentes de la bachata en Europa y América Latina.

“Dime lo que te pasó” fue compuesto por Edward Regalado (Tony Santana) y Oswaldy Díaz (Oxu), con arreglos a cargo de Fidel Pérez y Alexander Acosta Montiel, y la percusión de Nefftali Caba (NeneFlow). 

Este lanzamiento coincide con un momento clave en la carrera de la agrupación, que ha logrado la tercera nominación de su carrera a los Premios Soberano 2026, esta vez en la categoría Artista y/o agrupación residente en el extranjero, reconocimiento que valida su impacto sostenido fuera de la República Dominicana.

Fidel Pérez, líder del grupo, expresó su gratitud ante la distinción: “Agradecemos profundamente a Acroarte por esta nominación, que representa un honor inmenso para nosotros. También gracias al público que ha abrazado nuestra música, especialmente en Europa, donde el respaldo ha sido extraordinario. Este reconocimiento nos impulsa a seguir llevando la bachata a nuevos escenarios”.

Como parte de esta etapa, Grupo Extra regresará al país para asistir a la gala de los premios y agotar una gira de presentaciones del 8 al 23 de marzo.

Booking / Management Fidel Perez - fipesan@yahoo.com Tel. Contacto : +41 79 138 03 50 [Only WhatsApp] ¡Sigue a Grupo Extra! Instagram: https://www.instagram.com/grupoextra/ Facebook: https://www.facebook.com/grupoextra/ Twitter : https://twitter.com/grupoextra YouTube: GrupoExtraVEVO Spotify : http://smarturl.it/GrupoExtraS #GrupoExtra #Bachata #BachataroYQue | SUSCRIBETE a GRUPO EXTRA https://goo.gl/sB9PJr Si subes este video sin permiso tu canal sera reclamado con el content ID. The music video and sound recording is protected by the Content ID . Agrupación de bachata establecida en Europa. La agrupación tropical compuesta por Tony Santana,Fidel Pérez, Yedwry Alvarado y Nefftali Caba ha seguido consolidando su propuesta musical a nivel internacional, han estado presentes en plazas como Rusia, Australia, Grecia, Bratislavay Croacia, donde la bachata ha ganado popularidad como género tropical. Han visitado República Dominicana, Argentina, Perú , Estados Unidos y Colombia, Australia, Londres, Canadá. -Dominicanos residentes en Europa. - Integrantes : Tony Santana y Neftali Caba y Yedwry Alvarado. - Más de 1 billion de reproduciones en Youtube. - Más de 20 países visitados. -Top 5 en los Latin Billboard 2016 con la canción “Te Vas”. -Colaboraciones musicales con Juan Magán, Nicky Jam, Pitbull, Daniel Santa Cruz entre otros artistas. - Han logrado compartir tarima con grandes figuras de la música latina Internacional como Daddy Yankee, Wyclef Jean, Jorge Celedón, Los Van Van de Cuba, Guayacan de Colombia, Prince Royce, El Gran Combo, Gente de Zona, Héctor Acosta entre otros. -De la mano de Fidel Pérez, promotor artístico de vasta experiencia, quien ha trabajado por 6 años con el grupo de Bachata más exitoso de todos los tiempos, AVENTURA. Producido y distribuido desde 2010 mundial con Urban Latin Film & Music Production/Urban Latin Records, - "Me Emborracharé” tiene más de 400 millones de vistas en YouTube. Video

VIDEO. Grupo Extra - Dime Lo Que Te Pasó


Fechas confirmadas en marzo: jueves 12: Museo del Ron, Santo Domingo; viernes 13, Mákina Bar, Independencia Km 7; sábado 14, Holly Hill (Santo Cerro), La Vega; domingo 15: Elite Club, Manoguayabo; lunes 16, Hard Rock Café (Punta Cana); miércoles 18, gala de los Premios Soberano, jueves 19: Ojo Lax, Cabarete.

Tags relacionados