Willie Colón en un idilio eterno con los dominicanos desde los tiempos de Johnny Pacheco

La historia musical de Willie Colón (fallecido el pasado sábado 21 de febrero) jamás podría ser contada sin la presencia del dominicano Johhny Pacheco, fundador de la Fania Records y quien vio en el joven trombonista el sonido desafiante y diferente que emergió del instrumento, con energía, de las manos del afamado músico de origen puertorriqueño.

Pacheco lo acogió como padrino y mentor en la disquera, en donde grabó, por primera vez, cambiando, por completo, el sonido de la salsa.

La partida del merenguero Johnny Ventura, el 28 de julio del 2021, conmovió fuertemente a Willie Colón quien, en ese momento de dolor, recordó a Ventura como su “gran heróe” además de haber sido el padrino de su boda, en Cancún, México, cuando casó con Julia Craig, en 1991, madre de sus cuatro hijos y esposa de toda la vida.

El afamado trombonista, compositor y revolucionario de la salsa desempolvó, ese 28 de julio, un episodio, que vivió durante una visita al país, siendo asesor artístico de la alcaldía de Nueva York, y en medio de una comitiva política estadounidense, en la que Ventura le facilitó regresar a Puerto Rico, luego de acciones y componendas, que según Willie Colón buscaban dejarlo fuera de las actividades e inclusive que no abordara el avión de regreso.

Colón también recordó como en los años 60 y 70 visitaba, al menos un día a la semana, en donde se presentaba junto a Héctor Lavoe, desde entonces, germinó una estrecha amistad con Johnny Ventura. Su carrera se desarrollaba y llegaban los éxitos como “El malo”, “Calle luna, calle sol”, “Idilio”, “Pedro Navaja”, “Plástico”, “Ginata” y “El gran varón”, entro otros, fueron ocupando las estaciones radiales y marcando la vida de muchos dominicanos en el país.

El empresario artístico Néstor Caro, presentó en el país a Willie Colón en varias ocasiones y recuerda al salsero con admiración, por ser una persona afable, con un acervo cultural muy grande. Siempre que visitaba República Dominicana prefería comer “la bandera dominicana” (arroz, frijoles y carne). “Willie Colón tenía una alta valoración por la raza latina y por nosotros los dominicanos, nuestras conversaciones siempre giraron en sobre el desarrollo de lo que fueron sus producciones musicales”, recordó Caro.

Su última actuación en el país fue el 22 de diciembre del 2018 en Hard Rock Café Live, bajo la producción del extinto productor artístico William Liriano y Richard Rodríguez. En esa ocasión Wille Colón celebraba sus 50 años de carrera artística.

El artista definió el concierto ‘Asalto de Navidad’, porque se presentó en la víspera de Nochebuena y con el que rindió tributo desde sus inicios en la agrupación Fania All-Stars, pasando por todo el repertorio navideño hasta llegar a sus éxitos en solitario.

En 2024, en Hard Rock Live, en Miami, compartió junto al fenecido merenguero dominicano Rubby Pérez. “Un placer encontrarme y coincidir con una leyenda como Willie Colón y compartir tarima. Eso no tiene precio. Son de esas cosas bonitas que la música te permite vivir y dar”, manifestó Pérez tras el encuentro.

Reconocimiento en RD

En 2003, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le otorgó un Soberano Internacional, honrando sus aportes trascendentales a la música latina y su impacto en la cultura caribeña.

En 2011, la ciudad de Santiago lo declaró “visitante distinguido” antes de una presentación en esa demarcación, reconocimiento que el propio artista dijo recibir con satisfacción.

Relato sobre Ventura

A continuación, un extracto de su libro “Barrio de Guapos”, en el que narra los momentos más difíciles de su vida, los obstáculos que afrontó para convertirse en cantante, así como las bendiciones familiares. Colón trabajaba como asesor de Michael Bloomberg cuando era el alcalde electo de Nueva York.

“Aterrizamos allí el 27 de noviembre de 2001 en un jet privado, y luego viajamos en una caravana completa hasta el Palacio Nacional, el centro del gobierno federal, donde pasó junto a una gran pandilla de reporteros afuera. El organizador, a quien llamaremos Sr. B, se sintió amenazado por mi presencia y siguió tratando de excluirse de muchos de los eventos. Me quedé sin escoltas entre la pandilla de políticos y reporteros y cuando logré terminar el almuerzo privado había comenzado sin mí. Seguí adelante y les dije a los guardias que se suponía que debía estar allí.

Cuando entré a la sala, el evento estaba en marcha. El presidente Hipólito Mejía estaba conversando con Bloomberg cuando nuestras miradas se encontraron, “¡Coño Willie Colón!” exclama y se apresura a darme un abrazo. Hicimos fotos, bromeamos y tuvimos un gran almuerzo. Mientras tanto, el Sr. B estaba furioso por todo.

La siguiente parada fue con lo que podríamos llamar nuestro equivalente del Ayuntamiento. El edificio estaba lleno de representantes municipales. Cuando finalmente terminé, el grupo de Bloomberg se fue sin mí. Todo lo que tenía era mi billetera. No estaba preparado para quedarme en la República Dominicana durante la noche.Me acerco a la oficina de mi amigo Johnny Ventura.

Da la casualidad de que es el alcalde de Santo Domingo. Me dice con una gran sonrisa: “Relájate, tómate algo fresco” mientras levanta el teléfono para ordenar que no se permita despegar el avión y me lleva una escolta policial al aeropuerto. “No te preocupes, no se irán a ningún lado sin ti”. Charlamos durante unos 15 minutos mientras llegaba la escolta y me escoltaban directamente a la puerta del avión en la pista. Todos habían estado sentados allí durante un tiempo preguntándose: “¿Por qué el trato?” Entro en el avión y digo: “¡Buen movimiento, Sr. B! ¿Estamos listos para irnos ahora? Ahora nos dieron permiso para despegar hacia Puerto Rico. Johnny Ventura fue mi héroe”.