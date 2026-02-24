Silvestre Dangond y Manuel Turizo unen sus voces en ‘El Pacto’, un vallenato romántico
Esta colaboración llega en uno de los momentos más sólidos de la carrera reciente de Silvestre, reafirmando su gran presente artístico y su versatilidad para transitar distintos sonidos y géneros sin perder su identidad.
Dos de los artistas colombianos más influyentes y exitosos de la música latina se unen por primera vez en una colaboración muy esperada: Silvestre Dangond y Manuel Turizo presentan su nueva canción “El Pacto”, un vallenato que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones.
Esta colaboración une el poder musical individual de Silvestre, cuatro veces ganador del Latin Grammy, y de Manuel Turizo, artista nominado al Latin Grammy y certificado Platino en Estados Unidos, creando un tema con una fuerza única que solo ellos, juntos, podrían lograr.
“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica.” - agregó Silvestre Dangond.
“Esta canción es un sueño hecho realidad; siempre he visto a Silvestre como un gran referente y un ejemplo enorme para la música colombiana. Desde hace mucho tiempo veníamos buscando que esta colaboración se diera, así que me siento emocionado, feliz y profundamente agradecido con él por confiar en mí y por compartir esta canción conmigo. Hicimos esto con mucho cariño y amor, pensando en que la gente conecte, sienta y disfrute la música como nosotros la sentimos al crearla.” — Manuel Turizo.
“El Pacto” profundiza en la fragilidad de las promesas hechas después de una ruptura. No es solo despecho; es una honestidad cruda: aceptar que, aunque juramos no volver, dejamos a esa persona como un “Plan B” emocional. La canción refleja la tensión entre la razón que insiste en decir adiós y la soledad que busca refugio en lo conocido, entregando un sentido más profundo y especial al clásico vallenato.
El video musical fue grabado en la vibrante ciudad de Miami y en paradisíacas playas colombianas, mostrando a ambos artistas disfrutando de impresionantes locaciones: paseos en moto, atardeceres coloridos y escenas llenas de energía, belleza y frescura. La combinación de sus dos voces mágicas convierte a este vallenato en una experiencia auténtica, que respeta las raíces del género y a la vez las eleva con un toque moderno y único.
“El Pacto” es, sin duda, un ejemplo de cómo dos talentos colombianos pueden unir fuerzas para crear algo inolvidable.