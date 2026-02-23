¡Cierre de un ciclo! Omega finaliza contrato de 20 años con Allegro Productions

El merenguero urbano Omega "El Fuerte" anunció la finalización de su contrato exclusivo de grabación y composiciones con la empresa Allegro Productions, tras cumplir con la totalidad de los compromisos establecidos en el acuerdo firmado el 15 de febrero de 2005.

El contrato, que contemplaba la entrega de cinco producciones discográficas de al menos doce temas cada una, se da por concluido tras más de dos décadas de colaboración, indicaron los promotores de Omega.

El equipo legal del artista confirmó que la notificación formal fue entregada a la empresa previo al anuncio público, cerrando así un ciclo histórico para la carrera del intérprete.

Con un catálogo que supera los 168 temas y cientos de registros audiovisuales, Omega inicia ahora una etapa de reorganización y consolidación de su patrimonio musical.

Este paso estratégico permitirá al artista gestionar de manera independiente sus próximos lanzamientos y proyectos discográficos, se indicó.