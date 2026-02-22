Rauw Alejandro tras muerte de Willie Colón: “Tu arte me inspiró y me guió”

El artista urbano Rauw Alejandro, quien rindió tributo a Willie Colón con su más reciente álbum “Cosa Nuestra”, lamentó la muerte del maestro de la salsa.

A través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, el joven cantante explicó la importancia de Colón en su trayectoria.

“Willie… Gracias. Gracias por abrir camino cuando el camino no exigía. Por convertir el trombón en bandera, por darle calle y alma a la salsa, y por hacer de tu música una identidad para tanta gente en la Isla, en Nueva York, y en toda la diáspora”, expresó Rauw.

“A mí, personalmente, tu arte me inspiró y me guió: me enseñó a ye lo cultural también puede ser moderno, que la creatividad no tiene límite, que lo popular puede ser sofisticado, y que la música, cuando se hace con verdad, se queda para siempre”, añadió.

“Tu legado no se va: se multiplica en cada generación que aprende de ti. Esto es Cosa Nuestra. Descansa en paz, maestro”, concluyó.