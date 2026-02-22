Alex Bueno rinde tributo a la mujer con el estreno del videoclip en IA de "Compañera"

El intérprete dominicano Alex Bueno continúa reafirmando su vigencia en la industria musical con el lanzamiento del videoclip de su nuevo sencillo "Compañera", una salsa inédita cargada de sentimiento, forma parte de su reciente producción discográfica titulada "El más completo", bajo el sello AWB Music.

Un reconocimiento a la lealtad y el amor

Con "Compañera", Alex Bueno cumple el anhelo de dedicar una pieza que enaltezca la figura femenina.

La canción es un reconocimiento directo a las mujeres que brindan apoyo incondicional a sus parejas, celebrándolas como "el ser más hermoso de la tierra".

El trabajo técnico y creativo de este lanzamiento destaca la composición de José Luis Azcona y los arreglos musicales del maestro Darys Contreras.

Un innovador video realizado con Inteligencia Artificial (IA) bajo la dirección de la productora JL. Azcona Producción.

Cabe destacar que el álbum "El más completo" goza de gran prestigio crítico, habiendo obtenido una nominación en los pasados Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Pese a que el artista se encuentra actualmente en un proceso de recuperación médica, las noticias son alentadoras. Su evolución clínica augura un pronto regreso a los escenarios, e incluso se rumora la preparación de un espectáculo de gran envergadura para celebrar su reencuentro con el público.