Artistas lamentan muerte de Willie Colón, ‘El Malo del Bronx’

El género de la salsa está de luto con la muerte del maestro Willie Colón a los 75 años tras complicaciones respiratorias en un hospital de Nueva York.

Su legado ha traspasado generaciones, dejando una huella imborrable en la música tropical con himnos que trascienden en el tiempo, como "Gitana", "Pedro Navaja" y "El gran varón".

La noticia ha generado pesar en el ámbito artístico y amigos y compañeros de la industria del entrenimiento acudieron a las redes sociales para honrar al cantante y trombonista.

Uno de los primeros en pronunciarse esta mañana fue Víctor Manuelle, quien reafirmó la importancia de Colón en la historia de la salsa.

"Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, 'El malo del Bronx' Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia", expresó Víctor Manuelle.

El panameño Rubén Blades compartió hoy un mensaje en el que dijo que había confirmado la noticia que se resistía a creer y manifestó su apoyo a la familia de su colega.

"Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical", escribió Blades.

A Colón y Blades los une grandes colaboraciones musicales. En el año 1977, Colón lanzó su primera producción con Blades como cantante, titualda “Metiendo Mano” y en 1979, ambos produjeron lo que todavía hoy esconsiderado el álbum más trascendental en la historia de la salsa: “Siembra”, un disco que incluyó temas como “Plástico”, “Buscando guayaba” y “Pedro Navaja”.

De igual manera, Tito Nieves expresó las cualidades y la admiración que siente por su amigo: "Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro.

Mi más sentido pésame a su familia".