Equipo de Yiyo Sarante afirma que el artista nunca ha salido de RD sin la documentación legal correspondiente

Luego de darse a conocer la denuncia penal contra Melitón Cordero, supervisor de DEA asignado a la República Dominicana durante los últimos cinco años, por soborno y fraude de visas, salió a relucir nuevamente un video donde Yiyo Sarante dice haber llegado a Nueva Jersey sin visado estadounidense.

En ese sentido, el equipo de trabajo del salsero en Estados Unidos emitió este sábado un comunicado para aclarar la situación, alegando que el audiovisual que vuelve a circular en redes sociales de manera “malintencionada” tras ser grabado hace casi dos años fue sacado de contexto.

“El artista nunca ha salido de la República Dominicana sin la documentación legal correspondiente, y que las versiones que circulan en redes sociales obedecen a acciones malintencionadas de terceros que buscan vincularlo, de manera infundada, a supuestos actos fraudulentos con el propósito de afectar su imagen y trayectoria artística”, dice.

“En relación con el audiovisual que ha sido difundido, la oficina del empresario artístico Vidal Cedeño precisa que fragmentos de video han sido sacados de contexto, particularmente aquellos referidos a trámites migratorios. La realidad es que todos los integrantes de la orquesta, incluido el artista, cuentan con la documentación requerida, lo que les permite viajar de manera legal y conforme a las normativas vigentes”, añade.

Así, niegan que Sarante esté vinculado a cualquier investigación por procesos irregulares de esta naturaleza.

“La confusión generada responde a intentos de terceros por asociar al artista con procedimientos irregulares, lo cual es absolutamente falso. Yiyo Sarante siempre se ha conducido dentro del marco de la ley, cumpliendo con las debidas coordinaciones migratorias y administrativas”, continúa.

“Reiteramos el compromiso de Yiyo Sarante con la transparencia, el respeto a la ley y a su público, y agradecemos el respaldo recibido ante informaciones falsas y malintencionadas que circulan en distintos espacios”, concluye.

El video que vuelve a circular en redes sociales fue grabado en octubre de 2024, previo a la participación del salsero en el espectáculo “Alofoke en el Prudential”, en Nueva Jersey.