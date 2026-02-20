Juan Luis Guerra anda por Santiago en coche y animado para cantar viernes y sábado en estadio Cibao

Santiago de los Caballeros está preparada para recibir a miles de seguidores del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien se presentará este viernes 20 y sábado 21 de febrero en el Estadio Cibao. Las dos funciones, organizadas por el empresario artístico Symond Díaz , proyectan una asistencia cercana a las 40 000 personas en total.

Ayer, mientras se preparaba para uno de los ensayos en el estadio, el artista, al percatarse de la presencia de los medios de comunicación, decidió tomar unos segundos para enviar un mensaje al público cibaeño.

“Solamente quería agradecerle a todos los que me dijeron que estaba aquí. Quería tomarme un momento para agradecer a Santiago por su cariño y espero que sea del agrado de todos ustedes lo que vamos a hacer este viernes y el sábado. Gracias, realmente, y bendiciones para todos”, expresó.

Durante el encuentro con la prensa, Saymon Díaz, el productor general del evento, destacó el significado de estas presentaciones para la región y el precedente que representa en materia de espectáculos.

“Muy contentos de traer a Juan Luis Guerra aquí a la Ciudad Corazón, después de casi 20 años que no venía, y muy orgullosos de ser parte de una noche histórica. Él está muy contento. Va a haber mucha tecnología, muchos efectos especiales y muchas sorpresas. Es la primera vez que se trae un artista que llena dos noches en el Estadio Cibao; eso nunca se había hecho aquí en el país”, afirmó.

Saymon Díaz durante el encuentro de prensa en el Estadio Cibao, el jueves 19 de febrero 2026.

ESTADIO CIBAO LLENO

Saymon agregó que las entradas están agotadas y que, tras el montaje de la tarima y la colocación de las sillas, se logró habilitar una nueva localidad en cantidades limitadas.

“Estamos hablando de alrededor de 18 a 19 mil personas por noche, casi 40 mil entre los dos días. Serán dos noches mágicas, únicas, que no se van a olvidar”, indicó, al tiempo que explicó que las sorpresas forman parte del espectáculo diseñado por el propio artista.

Parte del estadio ha sido ambientado con imágenes y frases alusivas a las canciones más emblemáticas del intérprete, mientras que todo el perímetro estará sellado como parte del dispositivo de seguridad. El concierto está previsto para iniciar a las 8:30 de la noche; sin embargo, las calles que dan acceso al estadio Cibao serán cerrados desde horas más tempranas debido a las largas filas que se esperan.

Díaz también resaltó el impacto económico del evento en la ciudad. “No hay habitaciones de hoteles, los Airbnb están llenos, los restaurantes también. Se va a sentir mucho el consumo en general este fin de semana”, sostuvo, señalando que visitantes de distintas provincias comenzaron a llegar desde días previos al espectáculo.

El alcalde Ulises Rodríguez y Juan Luis Guerra durante la entrega de la proclama al artista como "visitante distinguido".

RECONOCIMIENTO DE LA ALCALDÍA

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago declaró como “Visitante Distinguido” a Juan Luis Guerra, en reconocimiento a su trayectoria artística “y a su invaluable contribución a la proyección internacional de la cultura dominicana”. La proclama fue entregada por el alcalde Ulises Rodríguez y los regidores del cabildo.

El homenaje coincide con la presentación de dos conciertos del artista en Santiago, programados para los días 20 y 21 de febrero en el emblemático Estadio Cibao, escenario icónico del deporte y los grandes espectáculos en la ciudad corazón.

La distinción fue aprobada a unanimidad mediante la Resolución No. 3487-26, durante una Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de febrero, tras una iniciativa presentada por el alcalde Ulises Rodríguez y sometida ante el Concejo por el regidor Leonardo de Jesús Vásquez.

Durante el acto de entrega, el alcalde Ulises Rodríguez resaltó que la declaratoria simboliza el agradecimiento del pueblo santiaguero a una figura que ha elevado el nombre de la República Dominicana en los más importantes escenarios internacionales.

“Maestro Juan Luis Guerra, hoy Santiago le abre sus puertas con respeto y admiración. Este reconocimiento como Visitante Distinguido es una muestra del cariño sincero de un pueblo que se siente orgulloso de su trayectoria, de su música y de la manera digna en que ha llevado nuestra bandera ante el mundo”, expresó el ejecutivo municipal.

Al recibir la distinción, Juan Luis Guerra agradeció el honor otorgado por el cabildo santiaguero y manifestó su deseo de que vengan cosas muy hermosas para Santiago de los Caballeros.

El acto de reconocimiento fue realizado detrás de la tarima instalada para los conciertos en el Estadio Cibao. Estuvieron presentes el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo, Arismendi Dajer, secretario general del Ayuntamiento y el secretario municipal, Luis José Cruz, quien dio lectura formal a la resolución.