Clase artística pide oraciones por la salud de Willie Colón

Diversas figuras de la salsa han recurrido a la oración para el músico Willie Colón quien estaría hospitalizado en Nueva York por un aparente problema respiratorio, según ha trascendido.

Uno de los primeros en pronunciarse ayer fue el bajista y director de orquesta Bobby Valentín, quien hizo un llamado a la unidad espiritual entre colegas y seguidores.

“Saludos y bendiciones para todos. Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, expresó el músico.

De igual forma, el cantautor panameño Rubén Blades compartió hoy un mensaje en el que confirmó haber conocido la noticia a través de internet y manifestó su respaldo al artista y su familia.

“Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, expresó Blades.

El intérprete también extendió su apoyo a la esposa, hijos y seres queridos del músico en este momento difícil. A Colón y Blades los une grandes colaboraciones musicales, como “Siembra” (1978), que se convirtió en uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos, con temas como “Pedro Navaja”. Sin embargo, se conoce que ambos artistas están distanciados por más de dos décadas.

Colón, trombonista, compositor y figura clave en la historia de la salsa, ha sido referente del género por décadas.

El salsero de 75 años suele ser muy activo en sus redes sociales, y no ha emitido comentarios en las plataformas desde el 15 de febrero, lo que ha levantado preocupación en su comunidad de seguidores.

Ni la oficina de representación de Colón ni sus familiares directos han emitido una comunicación relacionada con su estado de salud.