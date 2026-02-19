República Dominicana será nuevamente la sede de la Final Centroamericana de Red Bull Batalla 2026

La República Dominicana vuelve a posicionarse como epicentro del freestyle en español al ser confirmada, una vez más, como sede de la Final Centroamericana de Red Bull Batalla 2026. El evento se celebrará el sábado 7 de marzo de 2026 en la ciudad de Santo Domingo, donde 16 MC’s se enfrentarán para definir al mejor representante de la región rumbo a la Final Internacional.

En el marco de la temporada oficial Red Bull Batalla 2025–2026, la capital dominicana acogerá la esperada fecha centroamericana, reuniendo a los mejores talentos de la región, seleccionados a través de la fase de aplicaciones 2025. Todos competirán por un solo objetivo: clasificar a la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará el 11 de abril de 2026 en Chile.

Desde Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, llegan voces consolidadas y talentos emergentes dispuestos a dejar su huella en el escenario. Campeones consagrados y nuevas promesas demostrarán por qué cuentan con el nivel, la creatividad y la destreza necesarias para representar al freestyle centroamericano en la máxima cita internacional.

Como parte de esta edición, se confirma además la presencia del tetracampeón de Red Bull Batalla Centroamérica, Éxodo Lirical, quien estará presente en el evento sin participar en la competencia, ya que clasifica de manera directa a la Final Internacional en Chile, en reconocimiento a su histórico dominio en la escena centroamericana. Su asistencia refuerza el carácter especial de esta final y subraya el alto nivel que caracteriza a la región.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PARTICIPANTES?

ALDAHIR – Panamá (Subcampeón Red Bull Batalla Centroamérica 2024)

EROS – Costa Rica (Tercer lugar Red Bull Batalla Centroamérica 2024)

RITMODELIA – Guatemala (Cuarto lugar Red Bull Batalla Centroamérica 2024)

GABRIEL – Panamá

SNK – Costa Rica

RVS – Costa Rica

KENYARI – Costa Rica

NICOSAN – Costa Rica

GHETTO – Guatemala

TESLA – Guatemala

ODIL – El Salvador

QCA – El Salvador

ZAKI – El Salvador

ANDROIDE – Honduras

NUMENOSIS – República Dominicana

CHASE – República Dominicana

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA?

La Final Centroamericana se celebrará en Santo Domingo, ciudad sede de una noche que promete ser inolvidable para el freestyle de la región.

Previa: inicia 50 minutos antes del evento en Twitch

Sorteo de emparejamientos: 20 minutos antes del inicio del evento, transmitido de forma simultánea en todas las plataformas oficiales de Red Bull Batalla

¿DÓNDE SINTONIZAR EL EVENTO?

La Final Centroamericana de Red Bull Batalla 2026 podrá disfrutarse en vivo a través de los canales oficiales:

YouTube

Twitch

Facebook

Red Bull TV

SOBRE RED BULL BATALLA

Red Bull Batalla es el campeonato de rap improvisado en español más importante del mundo, creado en 2005 como una plataforma para el desarrollo de los mejores freestylers. Con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos internacionales más relevantes de la improvisación en Latinoamérica y España.

Sus raíces conectan profundamente con la cultura del hip hop y con las tradiciones de improvisación oral de los trovadores, evolucionando en Hispanoamérica hacia un estilo propio, con identidad y lenguaje únicos. A través de esta competencia, Red Bull brinda a jóvenes artistas —conocidos como MC’s— la oportunidad de entrenar, demostrar y perfeccionar sus habilidades en la improvisación.