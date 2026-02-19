Raúl Di Blasio y su conexión de 34 años con República Dominicana

Raúl Di Blasio comparte una historia de 34 años con República Dominicana, donde encontró al "primer osado" que confió en el piano para un concierto en el país. Se trata del productor Pedro García, presidente de SkyPro (y asociado a ShowBuzz y Sky Films), quien contrató al músico por primera vez en el año 1992.

Asimismo, el pianista de 76 años reveló que García, a quien considera un "gran amigo", también fue el creador de su concepto "Di Blasio and Friends" en 2019.

"Me pareció muy presumido y muy osado el título de aquel concierto, 'Di Blasio and Friends', me pareció casi argentino (el título)", bromeó.

Di Blasio compartió con representantes de la prensa nacional un encuentro privado en la ciudad de Santo Domingo, previo a su próximo concierto en el Teatro Nacional.

Durante la conversación con los periodistas, Di Blasio expuso su buen sentido del humor al relatar su conexión co el público dominicano a través del empresario que por más de tres décadas ha estado detrás de la producción de sus recitales en Quisqueya.

"Pedro, mi amigo de tantos años, voy a recordarles algo que no es nostálgico, pero para mí es histórico, el primer osado, atrevido, que confió en el piano y en la música de Di Blasio fue justamente Pedro, diría, me va a corregir, probablemente en el año 92, no me corrigió, quiere decir que fue en el año 92", contó.

"Entonces, con los años se fue acrecetando la amistad, gracias a mí porque él nunca más me escribió", afirmó entre risas.

Además, destacó la importancia de reunirse con los medios dominicanos: "Si existimos y sobrevivimos, por lo menos en mi caso

artísticamente, es porque existen ustedes, que siempre nos dan, con su palabra, con su concepto, con su generosidad en la mayoría de los casos, el impulso para que la gente nos siga y nos mantenga vigente".

NOTA DE PRENSA:

Conocido en todo el continente como El Piano de América, el maestro argentino regresa al país para presentarse la noche de este jueves 19 de febrero en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con "Di Blasio & Friends 3".

En esta tercera edición de Di Blasio & Friends, bajo la producción de Skypro, esa visión artística se traduce en un espectáculo cuidado y coherente, donde cada elemento responde a una misma intención estética. La producción mantiene los estándares de calidad que distinguen a Skypro, con un diseño de sonido, iluminación y puesta en escena sobrios y precisos, concebidos para realzar la música sin artificios y respetar la jerarquía del escenario.

"Di Blasio and Friends 3" contará con las voces de Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra.foto: fuente externa

La propuesta adquiere un matiz especial al reunir al maestro con voces jóvenes y contemporáneas como Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra, quienes se integran desde la complicidad artística y el respeto mutuo. Más que invitados, comparten escena en una noche planteada como un diálogo entre generaciones, donde la experiencia se encuentra con nuevas sensibilidades musicales.

Las boletas están disponibles en tuboleta.com.do