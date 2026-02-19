Natti Natasha, Romeo Santos y Alofoke, los dominicanos que ganan Premio Lo Nuestro

Los dominicanos Natti Natasha, Romeo Santos, El Alfa y Santiago Matías han sido ganadores en Premio Lo Nuestro 2026.

El “Rey de la bachata” ganó en la categoría Artista del Año - Tropical y al recibir el premio dedicó un mensaje defendiendo a los inmigrantes.

‘No siempre voy a tener el discurso idóneo. Me harán a veces preguntas las cuales voy a contestar quizás sin llenar sus expectativas, pero mi corazón sabe lo que siente y los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina”, inició el artista, quien aprovechó para aclarar sus recientes comentarios cuando en una entrevista se le preguntó sobre ICE y la inmigración y respondió que "los artistas deberían dedicarse a la música".

“Hace poco cometí el error de pensar que después de 28 años de trayectoria, casi todos conocían mi postura a favor de los inmigrantes de este país (Estados Unidos). A algunos lamentablemente no les llegó el memo. Asi que aprovecho este escenario y lo diré tajantemente: no existe organización, departamento de ningún tipo que si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto, quiero dejarlo claro”, enfatizó el cantante.

Por su parte, Natti Natasha ganó el premio al Álbum del Año - Tropical con “Natti en amargue” y agradeció a sus fanáticos a República Dominicana y a Romeo Santos por este disco. También aprovechó para explicar que está alejada de los escenarios debido a que está disfrutando su etapa como mamá.

“Ahora mismo estoy disfrutando de la bendición más grande que Dios me ha regalado. Cuando volvamos al escenario, lo vamos a hacer con toda la entrega, con toda la pasión como siempre lo hemos hecho”, expresó la artista dominicana.

Mientras que en la alfombra magenta, Santiago Matías recibió el Premio Lo Nuestro a Mejor cancion Trap/Hip Hop - Urbano por el tema “Bum Bum” de El Alfa, Jon Z y Alofoke Music.