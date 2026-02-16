Gabriel Pagán presenta “To’ de ti”, su nueva propuesta de afromerengue
Esta canción forma parte del primer EP del artista, programado para estrenarse a mediados de este año.
El artista y productor dominicano Gabriel Pagán lanza su nuevo sencillo “To’ de ti”, disponible desde ya en todas las plataformas digitales. El tema introduce una propuesta fresca de afromerengue, fusionando el merengue con influencias de afrobeat y una estética sonora moderna.
El sencillo fue producido por Gabriel Pagán y Furio Music, y compuesto junto a Diaz MCLlibre y Nunez Peña Anyeury. Esta canción forma parte del primer EP del artista, programado para estrenarse a mediados de este año, consolidando una mezcla rítmica que Pagán define como “una nueva identidad dentro del AfroMerengue”.
Un video minimalista, emocional y cinematográfico. La canción incluye un videoclip dirigido por Oriana Lucas, filmado en Fecerunt de RDE Studio, con una estética minimalista, cinematográfica y atemporal, inspirada en el cine europeo y los fashion films de los 90.
“El video de “To’ de ti” no cuenta una historia literal. Está construido a partir de objetos, momentos y detalles que hablan por sí solos. No pasan grandes cosas, pero emocionalmente pasa todo. Es un video de contemplación, donde la ausencia y el silencio pesan más que lo evidente”, explicó el artista.
Detrás de la producción del video se encuentran un grupo de profesionales, entre ellos:
Dirección Creativa: Oriana Lucas
Director de Fotografía: Daniel Gómez
Edición y Colorización: Christian Rijo
Luminotécnico: Pocho
Estilismo & Maquillaje: Team Beia
Modelo: Pura Hidalgo
Joyas: Mónica Varela
Vestuario: Laura García
Una nueva etapa para Gabriel Pagán
Con nominaciones a los Latin Grammy, Soberano y Premios Heat, el artista continúa consolidando una propuesta tropical contemporánea con identidad propia.
En los últimos años, el artista ha entrado en una fase creativa más personal, madura y auténtica, donde explora fusiones tropicales con sonidos actuales y una narrativa emocional potente.
“To’ de ti” representa un punto de reencuentro conmigo mismo. Es una canción que no intenta demostrar nada, sino disfrutar lo que soy hoy como artista y como persona. Llega en un momento donde entiendo mejor mi identidad, mi sonido y mi propósito. Celebra lo simple, lo real y lo cotidiano, y forma parte de una renovación creativa que apenas comienza”, agrega.
“To’ de ti” está disponible en todas las plataformas digitales de música y en el canal oficial de YouTube de Gabriel Pagán. El tema será parte de su EP, programado para estrenarse a mediados de este año.