El artista curazoleño Unik0 anuncia colaboración con el productor dominicano Puyalo Pantera

El artista nacido en Curaçao, y que ha destacado por su éxito en el continente europeo, Unik0, continúa consolidando su crecimiento dentro de la escena musical latina, manteniéndose activo y enfocado en el desarrollo estratégico de su carrera a nivel internacional. Como parte de este proceso, el artista estuvo recientemente en Santo Domingo, donde agotó una intensa agenda de trabajo creativo.

Durante su estadía en el país, Mylenger Warner, nombre de pila de Unik0, aprovechó su presencia en RD para maximizar su relacionamiento e impacto artístico, aprovechando la estampa de la cultura dominicana para posteriormente proyectar dos audiovisuales musicales que grabó en el país, entre ellos el audiovisual de un nuevo sencillo junto al productor de éxitos dominicano Puyalo Pantera, mismo que está pautado para estrenar el próximo 6 de marzo. Esta colaboración marca un paso importante en su conexión con la escena urbana dominicana y refuerza su interés por construir puentes musicales con talentos de la región.

La presencia de Unik0 en República Dominicana responde a una visión estratégica de expansión y posicionamiento dentro del mercado latino, apostando por colaboraciones auténticas y procesos creativos que fortalezcan su propuesta artística. Su identidad multicultural, marcada por sus raíces caribeñas y su proyección europea, le permite conectar con distintas audiencias dentro del circuito urbano.

Como parte de esta proyección internacional, Unik0 regresará al país caribeño a finales del mes de abril, donde continuará desarrollando nuevas colaboraciones con artistas reconocidos, ampliando así su red creativa y reafirmando su compromiso con la escena urbana local.

Con una agenda activa, lanzamientos en camino y una clara visión global, Unik0 se mantiene vigente y en constante movimiento, consolidando su identidad artística y su presencia dentro del panorama urbano latino.