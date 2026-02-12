La Fiera Típica y herederos de Tatico Henríquez logran acuerdo tras querella

El acordeonista Cristhofher Reyes, conocido artísticamente como La Fiera Típica, y varios herederos del fenecido músico Tatico Henríquez logran un acuerdo tras la querella interpuesta por miembros de la familia del legendario acordeonista.

Durante la comparecencia ante el Palacio de Justicia de Santiago, el equipo legal y laboral del artista presentó documentación que demuestra la existencia de permisos y pagos correspondientes para la interpretación de tres obras del catálogo de Henríquez. Las partes conciliaron y ampliaron el entendimiento para continuar difundiendo el legado musical del intérprete típico.

El acuerdo permite que La Fiera Típica continúe interpretando temas como “Nonito en la Loma”, “La Jigüera” y “Mi Mujer de Oro”, y además gestionar la autorización para otras composiciones del reconocido acordeonista.

Con esta conciliación, ambas partes dejan cerrado el proceso judicial y establecen las bases para la difusión formal del repertorio del icónico músico típico.