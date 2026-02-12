Bad Bunny es reconocido en Puerto Rico por su aporte a la difusión del español en el mundo

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional y, a través de su carrera, ha contribuido "significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo".

La Academia resalta que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Asimismo, la resolución destaca que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a "superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas".

"Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas", destacó la Academia.

Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado "una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad".

Además, alabó en la evolución de su propuesta artística un compromiso creciente con valores fundamentales como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.

Por todo ello, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española "resuelve reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva".

Bad Bunny continúa este viernes, en Buenos Aires, con su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Su más reciente producción musical, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, su espectáculo en el intermedio del Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.

Bad Bunny reivindicó en su show del Super Bowl que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, con un despliegue de todas las banderas de la región, uno de los elementos de su espectáculo más aplaudidos en Latinoamérica y de los más criticados por la derecha estadounidense.

está haciendo una importante contribución a la familia de James Van Der Beek tras la muerte del actor a los 48 años.