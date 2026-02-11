Kid Rock encabezó el escudo musical contra Bad Bunny y llegó a 5 millones de espectadores en Youtube

El show “alternativo” de medio tiempo del Super Bowl 2026 promovido por la organización conservadora Turning Point USA con la participación del cantante Kid Rock alcanzó un nivel máximo de 5 millones de espectadores en un momento en YouTube.

La organización Turning Point USA (fundada por el asesinado Charlie Kirk) decidió la presentación de un evento alternativo: All American Halftime Show, un escudo musical contra el show del puertorriqueño Bad Bunny en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, donde fue protagonista durante casi 14 minutos del medio tiempo de la final de la National Football League (NFL, que se transmitió por NBC y Telemundo (en español).

En cambio, el espectáculo alternativo contra Bad Bunny fue transmitido a través de Youtube y redes sociales y presentado como una celebración de la “fe, la familia y la libertad” estadounidenses.

El cartel lo encabezó Kid Rock, acompañado por Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Miembros de la administración del presidente Donald Trump, como el vicepresidente, J.D. Vance, y la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arengaron la iniciativa.

“No hay odio en nuestros corazones. Simplemente, vamos a tocar grandes canciones para nuestra base, gente que ama el fútbol, América, la buena música y a Jesús”, dijo Kid Rock previo a su presentación.

La empresa de medición de audiencia Nielsen no midió ninguna de las visualizaciones en vivo de YouTube del show alternativo.

De las redes lineales que lo transmitieron, la única que Nielsen mide es la red de transmisión Charge! Los ratings completos de Nielsen para la semana anterior se publicarán el miércoles.

Video WATCH NOW — The ALL-AMERICAN HALFTIME SHOW



Sin embargo, según las cifras de YouTube, ha habido 21.208.583 visualizaciones del espectáculo alternativo de medio tiempo hasta el martes por la noche, según la página de la organización conservadora. El espectáculo de Bad Bunny ya ha tenido más de 68 millones de visualizaciones.

El consumo total mediante redes sociales del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny estableció un récord de 4.000 millones de visualizaciones después de las primeras 24 horas, según la NFL y Ripple Analytics. Se trata de un aumento del 137% respecto al año pasado.