Ebenezer Guerra: “En mi casa se quemó todo y movíamos los calderos para que creyeran que habíamos comido”

La incidencia de Ebenezer Guerra en la música no ha sido fortuita, pues el joven destaca por su talento y carisma, cualidades que lo han posicionado como un relevo significativo en el merengue desde su debut en el año 2024. En apenas dos años de carrera, el joven cantante logró captar la atención de los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), obteniendo una nominado a Premios Soberano 2025 en la categoría Revelación del Año.

Ahora todo en su vida parece bonito. Sin embargo, en una entrevista en el podcast “El Cuartico”, de LISTÍN DIARIO, Ebenezer contó las vicisitudes que atravesó junto a su madre y sus hermanos mayores, antes de ser descubierto por sus manejadores mientras limpiaba los cristales de los vehículos que circulaban por las avenidas de su natal municipio de Higüey (provincia La Altagracia), aunque entiende que nació artista, ya que desde pequeño mostró interés por la música.

Ebenezer, nacido el 15 de septiembre del 2001 en el sector Los Sotos (Higüey), recordó cuando su madre vendió su casa para invertir el dinero en la tapicería que tenía y el negocio se quemó en un incendio.

“Estábamos en una baja, me acuerdo que hacíamos creer que estábamos cocinando, sonábamos los calderos y dizque lo tapábamos y cerrábamos la puerta, para que no murmuraban, uno pasó su luchita”, confesó durante la conversación.

Incluso, el merenguero reveló que llegó a comer de un alimento de harina con sardinas que en su familia acostumbraban a darle a sus mascotas.

Tuve una infancia dura, pero “yo siempre fui de caparazón duro, mi mamá me enseñó a aguantar la mala y la buena y cuando llegue la buena lo disfrutamos al doble y cuando estamos en la mala estamos como que no está pasando ná, normal”, expresó a las periodistas Yerlendy Abad, Audry Trinidad y Floranyi Jáquez.

La situación socioeconómica ha cambiado gracias a su talento musical, pero aclara que aún no ha generado dinero suficiente para que su mamá se retire de sus labores y pueda tener una vida de lujos como él desea.

Ebenezer Guerra junto a las periodistas Yerlendy Abad, Audry Trinidad y Floranyi Jáquez.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

INFLUENCIA DE SU MADRE EN EL CANTO

Su relación con la música viene desde su niñez, en su hogar. “Siempre veía a mami cantando y yo era quien cantaba los coros”, recordó sobre sus orígenes en una familia cristiana. “Siempre tengo una señorita, una doña, orando por mí día y noche, agradezco a Dios por tener una persona que siempre clama por mí”.

Ebenezer, de 24 años, es el menor de tres hermanos, “pero fui el mayor a la vez porque (luchó) por los tres y siempre era como el más rudo, como el hombrecito”. En la escuela fue rebelde, malcriado y no se interesó en los estudios. Llegó a tercero de bachillerato.

"No lo terminé porque jugaba pelota y vivía con una inestabilidad, vivía en San Pedro y me cambiaban de aquí para allá, me desencanté y me enfoqué en mí, en lo principal, que era salir adelante"", afirmó.

El despegue

Su ascenso musical ha sido rápido. El tema “Bolero” se viralizó en redes sociales antes de su estreno oficial y la versión en merengue típico de la canción romántica también fue acogida por el público de manera inmediata.

Ebenezer afirmó que inicialmente tuvo miedo de incursionar en un género que no es común entre los jóvenes, pero se enamoró de él.

Señaló que descubrió que no necesitaba tocar el acordeón para dedicarse al merengue típico.

“Yo me atrevo a decir que el típico es uno de los ritmos más amplios para experimentar y evolucionar, incluso se puede mezclar con lo que sea, con champeta, con cumbia, con lo que sea, o sea, es un ritmo súper amplio. El típico lo elegí porque es uno de mis favoritos, me di un poquito más adelanté, pero me di cuenta”, indicó.

Ebenezer Guerra en los jardines de Listín Diario, luego de conversar con las periodistas.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

ÉXITOS MUSICALES

“Bolero”, “Bolero típico”, que también grabó con El Blachy, así como su colaboración con Yailin en “NSSI”, sus trabajos musicales junto a Elvis Crespo y sus millones de reproducciones le valió a Ebenezer su nominación a Premios Soberano.

En el 2025, Ebenezer pudo entrar por primera vez a Estados Unidos para acompañar al merenguero puertorriqueño Elvis Crespo en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y en su actuación en los prestigiosos premios Latin Billboard, donde el astro boricua fue homenajeado.

Luego de anunciar su nominación a los Soberano 2026, Ebenezer agradeció a El Blachy, a Yailin y a Elvis por apoyarlos y los llamó sus “padrinos” en la música.

RELACIÓN MEDIÁTICA

Ebenezer empezó a ser vinculado con la presentadora de televisión Nelfa Núñez cuando en abril de 2025 ambos se robaron la atención de los televidentes por bailar juntos en el programa “De Extremo a Extremo”.

Días después, el intérprete envió flores para Núñez y el rumor de un posible romance tomó fuerza, hasta que en agosto confirmaron la noticia.

La pareja también organizó un plan de marketing alrededor de su relación y simularon una boda para el videoclip de la canción “Hipócrita”, que fue lanzado en septiembre.

Durante su conversación en “El Cuartico”, Ebenezer expresó que no quisiera volver a tener una relación con una figura pública o con alguien que le interese la exposición. Asimismo, aclaró que el acercamiento inició para crear el plan de marketing juntos y luego se convirtió en atracción real.

También admitió que está “cansado” que la prensa lo cuestione sobre su expareja y negó que en algún momento haya querido beneficiarse de la ruptura y dejar a la comunicadora en vergüenza.