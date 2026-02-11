Britney Spears vende los derechos de su extenso catálogo musical

La cantante estadounidense Britney Spears acaba de firmar un nuevo contrato musical por el que ha vendido los derechos sobre su extenso catálogo musical, según han informado las revistas TMZ y Variety.

Varios documentos legales y fuentes a los que han tenido acceso ambas publicaciones demostrarían que Spears vendió la propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical.

Una venta estimada en 200 millones de dólares

La cantidad que ha recibido en contraprestación no figura en el contrato pero, según TMZ, en los documentos se habla de un «acuerdo histórico», que podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.

El contrato muestra que la cantante, cuyo representante es Cade Hudson, firmó el acuerdo para vender la música el pasado 30 de diciembre y, según TMZ, la cantante «está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos».

El acuerdo incluye éxitos como «(You Drive Me) Crazy», «…Baby One More Time», «Break The Ice», «Circus», «Don’t Let Me Be the Last to Know», «Everytime», «Gimme More», «Hold It Against Me», «I Wanna Go», «If U Seek Amy», «I’m a Slave 4 U», «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman», «Lucky», «My Prerogative», «Oops!… I Did It Again», «Overprotected», «Piece of Me», «Sometimes», «Stronger», «Till The World Ends», «Toxic» y «Womanizer», entre otros.

Según Variety, Sony Music posee y controlaba los derechos de todo el catálogo musical de Spears, por lo que parece probable que vendiera también los derechos de sus regalías (pagos contractuales o únicos que recibe el titular de la propiedad).

Desaparecida de los escenarios desde 2018

Spears no ha publicado un álbum desde «Glory» en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, cerrando su gira «Piece of Me» con un último concierto en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas, recuerda Variety.

La cantante tenía previsto regresar a Las Vegas en 2019 para una segunda residencia (periodo de conciertos), bajo el título de «Domination», tras el éxito de su primera, «Britney Spears: Piece of Me», que concluyó en 2017.

Sin embargo, finalmente lo pospuso y se retiró de las actuaciones indefinidamente.

La llamada «Princesa del Pop» se une a una creciente lista de artistas que han vendido sus catálogos musicales en los últimos años, incluyendo grandes figuras como Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks.