El Blachy es reconocido por la Alcaldía del DN como Munícipe Distinguido de Santo Domingo

Carolina Mejía encabezó la declaratoria como Munícipe Distinguido de la ciudad de Santo Domingo a Blas Darío Fragoso “El Blachy”, reconociendo en él un talento que representa a miles de jóvenes nacidos en barrios de la capital.

Al hablar en nombre del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la ejecutiva municipal aseguró que siente una enorme alegría por poder entregar esta distinción a un artista que ha hecho un gran aporte a la cultura dominicana, a través de la revitalización que ha tenido el merengue típico de la mano de El Blachy en los últimos años.

“Reconocemos en El Blachy su talento artístico, pero sobre todo el poder ser un tan buen expositor de la dominicana a través de su gran desempeño como artista y por la revitalización que nuestro merengue típico ha podido tener a través de tu talento”, resaltó Mejía.

Al tomar la palabra durante el reconocimiento, Blas Darío Fragoso (nombre real del artista) agradeció a la alcaldesa y a los regidores por aprobar un reconocimiento que es tan importante para él.

El cantante aseguró que seguirá en el buen camino para que sus padres, esposa y fanáticos se sientan orgulloso. “Para mí es un orgullo que ustedes se sientan bien”, agregó.

La declaratoria fue aprobada a unanimidad el pasado 20 de enero con el apoyo del presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya, y motivada por los voceros de las diferentes bancadas a lo interno del hemiciclo.

En el acto estuvieron presentes el diputado Manuel Núñez y el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya, ambos propulsaron esta declaratoria; también Ricardo Cuello y Franklin Ferreras. Además, el artista estuvo acompañado por su esposa, por sus padres y por algunos amigos y representantes.

Por igual, la esposa del Blachy, Rocío Rosario, y sus padres, Darío Anselmo Fragoso y Daisy Matilde Miceli.

A propósito del Día Nacional de la Juventud que se celebrado el pasado 31 de enero, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional distinguió a 26 jóvenes que se han destacado por sus aportes en áreas como la política, cultura, comunicación social, economía, el deporte, emprendimiento; impactando la vida de los ciudadanos del Distrito Nacional.