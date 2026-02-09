Aumentan las ganancias en plataformas tras el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl se tradujo en un aumento inmediato en la audiencia global, con nuevos datos de Apple Music mostrando fuertes ganancias en las listas de streaming, listas de reproducción y plataformas de descubrimiento de música en las horas posteriores al espectáculo.

Apple Music, patrocinador del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, anunció el lunes que la lista de reproducción de Bad Bunny se convirtió en la más reproducida en la plataforma de streaming poco después de la actuación. La superestrella puertorriqueña dominó la lista global Apple Music Daily Top 100, con 23 canciones en el Top 100, nueve en el Top 25 y cinco en el Top 10. Su tema "DtMF" alcanzó el número 1.

Varias de las canciones que figuraron en las listas marcaron regresos notables. Seis de las 23 canciones volvieron al Top 100 Global diario por primera vez desde al menos febrero de 2025. Su colaboración en la canción "I Like It" con Cardi B y J Balvin volvió a la lista por primera vez desde enero de 2020.

Los datos de Apple Music también mostraron un gran impulso internacional. El lunes, el álbum de Bad Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", apareció en las listas de éxitos de 155 países, alcanzando el Top 10 en 128 y el número 1 en 46, incluyendo México, Colombia, Chile, Brasil, Alemania, Francia y España.

En Estados Unidos, Apple Music informó que las principales ciudades donde Bad Bunny fue escuchado durante un período de seis días fueron Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Dallas.

La plataforma de descubrimiento musical Shazam reflejó un aumento similar en la interacción. Apple Music afirmó que su actuación del domingo marcó el día más importante en Shazam para cualquier artista latino o de habla no inglesa. En todo el catálogo de Bad Bunny, los reconocimientos de Shazam aumentaron más del 400 % durante e inmediatamente después del espectáculo de medio tiempo, en comparación con el promedio diario.

Entre los momentos más shazameados durante la actuación estuvieron “Die with a Smile” con Lady Gaga y “Lo que le pasó a Hawaii”, con Ricky Martin.

Si bien plataformas de streaming como Spotify también informan sobre las tendencias de escucha posteriores al evento, los datos de Apple Music reflejan la actividad de escucha y descubrimiento inmediata registrada en las horas posteriores al espectáculo de medio tiempo.

Las cifras combinan el comportamiento de streaming con el reconocimiento de Shazam y los patrones geográficos, ofreciendo un avance de cómo el rendimiento se tradujo en la interacción de la audiencia, antes de los informes más amplios del sector que suelen publicarse posteriormente.

El aumento sigue a años de crecimiento de Bad Bunny en la plataforma, según Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats.

“Hemos tenido el placer de trabajar con Bad Bunny desde 2016, y verlo crecer hasta convertirse en esta enorme superestrella mundial ha sido increíble y emocionante, pero para nada sorprendente”, dijo Schusser. “Sus fans en Apple Music están muy comprometidos, y creo que estas cifras reflejan su enorme influencia e impacto en la cultura musical”.