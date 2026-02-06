El Prodigio: “El merengue típico hizo su crossover” de la mano de Cardi B

Cinco años tenía Krency García cuando por su cuenta comenzó a tocar el acordeón, era tan aventajada su destreza que le llamaron, desde entonces, El Prodigio, nombre artístico con el que ha forjado su carrera por más de 25 años, convirtiéndose en referencia para nuevas generaciones, que vieron en su música nuevos colores y una nueva imagen en la agrupación.

Residiendo en el municipio de Cabrera (provincia María Trinidad Sánchez) inició sus estudios en la música, los que continuó al mudarse a Nueva York a la edad de 15 años. En la High School creó un grupo de merengue típico, música que fusionaba, por primera vez, con ritmos como el jazz, el rock y la música electrónica.

El experimento dio sus frutos, tanto que El Prodigio se convirtió este mes en el primer merenguero dominicano en tocar, en vivo, en el programa Saturday Night Live (SNL) de la prestigiosa cadena estadounidense NBC, acompañando a la famosa rapera de ascendencia dominicana Cardi B.

Desde el pasado sábado en la noche se hicieron virales los videos en donde se observa a Cadi B dando cintura e interpretando el tema “Bodega Baddie”, acompañado con la agrupación de El Prodigio. “Bodega Baddie”, incluido en su nueva producción discográfica “Am I Drama”, es inspirado en el merengue típico “Ta´ buena” que compuso el merenguero Krisppy y que estrenó El Prodigio, en el 2002.

“Cuando recibí la invitación me sentí muy feliz, fue una gran noticia, porque soy consciente que se trataba de un escenario de alto relieve en Estados Unidos. Cardi B está muy conectada con nuestras raíces. Con esta presentación en SLN el merengue típico ha logrado un crossover. Fue una experiencia enriquecedora, participar con ella, estar en ese lugar, en ese edificio con tanto talento y tantas herramientas impresionante”, confesó El Prodigio al LISTÍN DIARIO.

El acordeonista nunca imaginó que entraría al enorme edificio (la sede la NBC, en el Edificio GE), a tocar con su acordeón, en el programa top de esa prestigiosa cadena televisiva. La invitación llegó vía al padre de Cardi B, Carlos Almánzar, quien le llamó y le propuso la idea que Cardi quería presentar en el programa.

Además de quedar sorprendido por la invitación, también fue una gran sorpresa para el músico volver a contactar con Carlos Almánzar, un amante de la música típica y el acordeón que conoció cuando Krency llegó a vivir a Nueva York.

“No sabía que Carlitos Almánzar era el padre de Cardi B. N, a él lo conozco desde hace años, es un amante, músico y seguidor de la música típica. Todo ese talento, esa energía en escena, la naturalidad y la humildad con la que se maneja, especialmente, detrás de cámara, la sacó Cardi de su padre”, expresó.

Video Cardi B: Bodega Baddie (Live) - SNL



Esa noche la orquesta de El Prodigio tocó en vivo, igual lo hizo Cardi cuando interpretó el tema. Antes hubo horas de ensayos, en donde cada quien tenía clara la parte que tocaba ejecutar. El número fue cuidadosamente montado, ensayado para transmitirse en vivo.

“La experiencia de participar en un formato tan exigente y tan comprometido con la calidad y la perfección, tuvimos una tanda de ensayos y tocamos en vivo, eso fue probado con lupa”, dijo.

Asumir el acompañamiento musical para Cardi con la nueva versión del tema “Ta´buena” no fue algo nuevo para El Prodigio, desde antes, ya había experimentado con el merengue típico y sus fusiones con otros géneros.

“Estoy muy familiarizado con la cultura americana y de inmediato pude hacer click con lo que quería Cardi. Me siento muy contento y agradecido de ella, de colaborar en la producción y participar. El trato de Cardi y de su equipo hacia nosotros fue muy profesional y amigable”, relató. Después de esta presentación El Prodigio cree que puede existir la posibilidad de acompañar a Cardi B, en su nueva gira, en algunos shows.

SU LEGADO

Lo que trajo Krency García a la música y agrupaciones de merengue típico, en 1998, con su nueva producción “Interplanetaria” fue una revolución tanto en nuevos arreglos musicales como imagen del grupo.

En esa época durante sus primeras presentaciones en la televisión dominicana, Yaqui Núñez del Risco pronosticó que estaba viendo un grupo con raíces en el campo y con vista al mundo, y así ha sido.

“Antes los grupos de merengue típico no tenían coristas y el tamborero siempre estaba adelante. Yo fui el primero que contraté otro cantante a Rober Liriano, el primer corista, coloqué los coros a un lado y todos los músicos detrás. También así surgió Krisppy que inició haciendo coros con Yovanny Polanco, y así fueron naciendo otros merengueros que ahora son estrellas del género”.

Lo cierto es que El Prodigio está consciente de ser quien rompió ese viejo paradigma y de ser la inspiración para muchos jóvenes para tocar el acordeón y formar sus grupos.

“La diferencia en mi música se notó con el primer merengue que grabé Interplanetario, yo tenía una caja de sonidos y los fusionaba con el acordeón, pero cuando llegué grabar aquí no encontré un estudios con un software para descargar los sonidos, aún así el merengue se grabó con un sonido diferente, es un tema atípico dentro del merengue típico”.