Dalex anuncia su nuevo EP en medio del éxito de su colaboración con Farruko, “Honguito”

El cantante y compositor puertorriqueño Dalex celebra el éxito del lanzamiento de “Honguito”, su nuevo sencillo junto a Farruko, y anuncia su próximo EP, que verá la luz este mes de febrero, marcando una nueva etapa artística y creativa en su carrera.

Dalex es una de las voces con mayor relevancia del género urbano a nivel internacional. Reconocido por su sonido y estilo vanguardista, ha conectado de forma orgánica con audiencias globales. El artista se prepara para un 2026 clave en su carrera, donde una nueva visión creativa y una estrategia estructurada marcarán el inicio de su siguiente gran capítulo.

El artista boricua estuvo recientemente en México, donde fue recibido por una caravana de motoras, marcando su llegada al país de una manera contundente y cercana a sus fanáticos. Dalex se detuvo en el icónico Monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, donde se tomó fotografías y compartió con seguidores que se dieron cita para saludarlo, demostrando el fuerte vínculo que mantiene con el público mexicano.

Tras iniciar su carrera en el dúo Jayma y Dalex, dio el salto como solista en 2017, alcanzando proyección internacional con éxitos como “Pa’ Mi Remix”, “Hola Remix”, “Elegí” ft. Dímelo Flow y “Cuaderno”. Su álbum debut Climaxxx (2019) fue certificado Platino por la RIAA y permaneció 34 semanas en la lista Latin Rhythm Albums de Billboard, consolidando su posicionamiento en la industria musical.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras como Arcángel, Farruko, Myke Towers, Sech, Rauw Alejandro, Wisin & Yandel y Zion & Lennox, ampliando su alcance artístico. Tras firmar con el sello discográfico Serving Sounds en 2025.