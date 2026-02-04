¿Quiénes celebran su primera nominación a Premios Soberano?

Además de los artistas que son mencionados en la categoría Revelación del Año, Dalvin La Melodía, Ebenezer Guerra, Martha Candela y La Fiera Típica, otras figuras se encuentran celebrando que por primera vez son nominados a Premios Soberano.

Entre ellas, las comunicadoras Melissa Santos y Génesis Suero, quienes compiten de manera individual en las categorías Animador(a) de TV y Comunicador(a) Destacado en el Extrajero respectivamente.

Santos obtuvo la nominación por su trabajo diario en "Too much en la noche", que también está en el listado como Programa Diario de Entretenimiento.

Mientras que Suero se destaca como reportera de la cadena Telemundo desde Nueva York, apareciendo en programas como "La Mesa Caliente" y "En casa con Telemundo".

Luego de casi 20 años en los medios de comunicación, Yubelkis Peralta está nominada como YouTuber del Año.

La presentadora inició en la televisión a la edad de 16 años junto al productor Ángel Puello como conductora del programa en “Aquí está la solución”, (Canal 13).

Luego, pasó por los programas “El Candelazo con Emilio Ángeles” (Supercanal), “El Bonche de la noche” y “La Súper Maquinaria” (Digital 15), “La Opción de las 12”, “Sábado Extraordinario” (Telemicro) y "De Extremo a Extremo" (Digital 15), donde estuvo hasta el 2020.

También están nominados por primera vez: Yelidá Diaz (Actriz), Migrantes (Programa de Temporada), Mi historia musical de Raulín Rodríguez - Melissa Castillo y Wander Aquino (Concierto del Año), Rosmery Herrand (Comediante del Año), Paloma Rodríguez (Locutor /a del Año), Ceky Viciny (Colaboración) y Jezzy (Colaboración).