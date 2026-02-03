No veas el Super Bowl esperando un respiro de la política

No sintonices el Super Bowl esperando un respiro de la tumultuosa política que afecta a Estados Unidos.

La NFL se enfrenta a la presión de cara al partido del domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots para que adopte una postura más explícita contra la agresiva aplicación de las leyes migratorias por parte de la administración Trump . Más de 184.000 personas han firmado una petición que exige a la liga que denuncie la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Super Bowl, que se celebra en el Levi's Stadium, en el área de la Bahía de San Francisco. El grupo liberal MoveOn planea entregar la petición en la sede de la NFL en la ciudad de Nueva York el martes.

Mientras tanto, crece la expectación sobre cómo Bad Bunny, el artista hispanohablante principal del espectáculo de medio tiempo, abordará el momento. Ha criticado al presidente Donald Trump por diversos motivos, desde su respuesta al huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. El domingo, criticó duramente a ICE al aceptar un premio en los Grammy. Su última gira no incluyó Estados Unidos continental por temor a que sus fans fueran blanco de los agentes de inmigración.

Trump, republicano, ha dicho que no planea asistir al partido de este año, a diferencia del año pasado, y ha ridiculizado a Bad Bunny como una "pésima elección". Un senador republicano lo llama "el tazón progresista". Y un destacado grupo conservador planea realizar un espectáculo alternativo con la esperanza de desviar la atención del evento principal.

El Super Bowl es uno de los pocos hitos culturales que aún quedan, vistos por millones de personas en tiempo real, y el espectáculo del medio tiempo no es ajeno a la controversia, quizás la más notable sea la actuación de Janet Jackson en 2004, en la que se le exhibió el pecho. Pero existen pocos paralelismos con el partido de este año, que podría convertirse en una inusual mezcla de deportes, entretenimiento, política y protesta. Y se desarrollará en un momento de gran tensión para Estados Unidos, dos semanas después de que el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis reavivara el debate nacional sobre las duras tácticas policiales de la administración Trump.

“Se supone que el Super Bowl es una vía de escape, ¿no? Se supone que debemos ir allí para no tener que hablar de las cosas serias de este país”, dijo Tiki Barber, exjugadora de los New York Giants que jugó en el Super Bowl en 2001 y desde entonces ha asistido a varios como comentarista. “Espero que no se deteriore, porque si lo hace, creo que estamos perdiendo el contacto con lo que es importante en nuestra sociedad”.

Bad Bunny se ha sumado a la polémica

Bad Bunny, nacido en Puerto Rico como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha llevado la música latina al mainstream y ha alcanzado fama mundial con canciones casi íntegramente en español, algo que irrita a muchos de sus detractores conservadores. Ha entrado en la polémica, refiriéndose al espectáculo de medio tiempo cuando presentó "Saturday Night Live" en octubre, bromeando: "Todos están contentos, incluso Fox News".

Continuó con algunas frases en español, expresando el orgullo latino por el logro, y terminó diciendo en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, ¡tienes cuatro meses para aprender!”.

Quienes lo siguen de cerca dudan que ahora dé marcha atrás.

“Ha dejado muy claro lo que representa”, dijo Vanessa Díaz, profesora de la Universidad Loyola Marymount y coautora de “P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña”. “Así que no puedo imaginar que todo esto desaparezca con el Super Bowl”.

El espectáculo de medio tiempo es una colaboración entre la NFL, Roc Nation y Apple Music. Roc Nation selecciona a los artistas y Apple Music distribuye la actuación, mientras que la NFL controla el escenario, la transmisión y la imagen de marca.

La NFL, que está trabajando para expandir su atractivo en todo el mundo, incluida América Latina, dijo que nunca consideró eliminar a Bad Bunny del espectáculo de medio tiempo, incluso después de las críticas de Trump y algunos de sus partidarios.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, describió el lunes al cantante como “uno de los grandes artistas del mundo” y alguien que entiende el poder de la actuación en el Super Bowl “para unir a la gente”.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses aprobaron la elección de Bad Bunny para el espectáculo del medio tiempo, según una encuesta de octubre de la Universidad de Quinnipiac . Sin embargo, hubo una brecha sustancial: aproximadamente tres cuartas partes de los demócratas apoyaron la elección, en comparación con solo el 16% de los republicanos. Alrededor del 60% de los adultos negros e hispanos aprobaron la selección, en comparación con el 41% de los blancos.

Los republicanos están ansiosos por mantener el apoyo latino en su intento por mantener el control del Congreso. Pero a medida que se acerca el Super Bowl, muchos en el Partido Republicano han mantenido sus críticas a Bad Bunny.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó el martes la declaración anti-ICE de Bad Bunny en los Grammy, diciendo que las celebridades no enfrentan los mismos peligros que otros estadounidenses.

“Es muy irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, millones de dólares para protegerse, tratando de demonizar, una vez más, a las fuerzas del orden”, dijo.

El senador Tommy Tuberville de Alabama, exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Auburn y ahora candidato a gobernador, criticó duramente el "Woke Bowl" en Newsmax la semana pasada y dijo que vería un evento alternativo organizado por Turning Point USA. Kid Rock , un firme partidario de Trump, estará entre los artistas del evento.

El DHS no dirá si habrá agentes de inmigración en el Super Bowl

En los últimos días, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeff Brannigan, realizó una serie de llamadas privadas con funcionarios locales y la NFL en las que indicó que ICE no planea realizar ninguna acción policial la semana del Super Bowl o en el juego, según dos funcionarios de la NFL con conocimiento directo de las conversaciones.

El martes, la directora de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, dijo que la presencia de seguridad federal en el juego será consistente con los Super Bowls anteriores y que ICE no estará entre las agencias federales presentes.

"No hay actividades de control planeadas por parte del ICE. Estamos seguros de ello", declaró Lanier en una sesión informativa sobre seguridad.

Aun así, a algunos les preocupa que Trump y sus aliados del movimiento MAGA, que dirigen el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), puedan cambiar de opinión en el futuro, dadas sus recientes declaraciones. El funcionario del DHS Corey Lewandowski, asesor clave de la secretaria Kristi Noem, declaró en octubre que agentes del ICE estarían llevando a cabo controles migratorios en el partido.

“No hay ningún lugar donde se pueda ofrecer refugio seguro a personas que están en el país ilegalmente, ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, dijo en ese momento.

Cuando se le pidió que aclarara el papel de ICE esta semana, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, se negó a decir si los agentes federales de inmigración estarán presentes en el Super Bowl.

El grupo progresista MoveOn organizará una manifestación el martes frente a la sede de la NFL en Nueva York para presentar una petición a la liga: "No a ICE en el Super Bowl".

“El Super Bowl de este año debería ser recordado por las grandes jugadas y por Bad Bunny, no por agentes de ICE enmascarados y armados corriendo por el estadio infligiendo caos, violencia y trauma a los fanáticos y trabajadores del estadio”, dijo el portavoz de MoveOn, Britt Jacovich, y agregó que la NFL tiene la responsabilidad de proteger a los fanáticos del Super Bowl y a los trabajadores del estadio y “mantener a ICE fuera del juego”.

En una entrevista, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista de que el evento sería un éxito incluso en un clima políticamente tenso.

“Vamos a mantener a todos seguros: nuestros residentes y nuestros visitantes”, dijo. “Obviamente, con todo lo que está pasando, estamos al tanto, monitoreándolo todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido”.