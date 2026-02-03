Steffany Constanza: "Orgullosa de ser dominicana", su nuevo tema en el Mes de la Patria

Steffany Constanza reafirma su apuesta al merengue con el lanzamiento de su nuevo sencillo: "Orgullosa de ser dominicana", el que coincide con el Mes de la Patria.

Tras el lanzamiento de los temas "Dejemos que pase" y "El cigarrillo", Steffany estrena la nueva pieza, "Orgullosa de ser dominicana", bajo la dirección del ganador del Grammy, Moisés Sánchez.

"Esta producción no es solo una canción; es una evolución artística que celebra la identidad nacional con un sonido fresco y de alta calidad, consolidando un camino propio que ya resuena tanto en suelo patrio como en playas extranjeras", destacan sus promotores en un comunicado.

La canción, compuesta por Luis Medrano y la propia Steffany, es un grito de alegría que fusiona la visión moderna del ritmo con la esencia caribeña.

"Es una invitación a la alegría y al orgullo nacional, pensada para los dominicanos en la isla y para aquellos que añoran su tierra desde el exterior", destaca la producción.

El éxito de la joven artista no es casualidad. Durante el último año, Steffany logró posicionar tres canciones en el primer lugar de las listas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Su carisma en el escenario se tradujo en más de 75 conciertos durante 2025, conectando con más de un millón de personas en directo.

Su ascenso artístico le ha valido reconocimientos como el de las familias de Ciudad Juan Bosch (representando a más de 60 mil residentes) y distinciones especiales de la Alcaldía de Constanza y el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, quien la define como una promotora turística de alcance internacional.

La crítica especializada y figuras influyentes de la televisión nacional han caído ante su talento. En recientes presentaciones, Mariasela Álvarez quedó cautivada tras escucharla cantar a capela, mientras que los presentadores de "De Extremo a Extremo", Michael Miguel Holguín y Jenny Blanco, se desbordaron en elogios.